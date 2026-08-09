Raquel Lyra aproveita último fim de semana antes da campanha para destacar investimentos do Estado

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Governadora usou as redes para divulgar obras em Caruaru e Palmares, com foco em educação, infraestrutura e prevenção aos efeitos das chuvas

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Sem agendas públicas no último fim de semana antes do início oficial da campanha eleitoral, a governadora Raquel Lyra (PSD) utilizou as redes sociais para divulgar obras e investimentos do Governo de Pernambuco.

As publicações destacaram intervenções em Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Palmares, com foco em infraestrutura urbana, educação, prevenção a desastres e atendimento à população.

A candidata à reeleição mostra as ações da gestão em diferentes regiões do estado. Entre os temas abordados estão as obras de contenção de encostas no Jardim Monte Verde, a construção de uma creche no Alto do Moura e intervenções para reduzir os impactos das chuvas em Palmares.

Jardim Monte Verde

Sobre Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, Raquel destacou obras realizadas na área após os episódios de chuvas e deslizamentos registrados na região. As imagens mostram a governadora no local, além de moradores e estruturas construídas na comunidade.

Segundo os dados apresentados nas próprias publicações, foram investidos R$ 80,1 milhões no Jardim Monte Verde em ações de contenção de encostas, urbanização, reforma de casas e sistemas de captação de água da chuva. O material afirma ainda que mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas diretamente pelas intervenções.

Em uma das postagens, Raquel classificou a intervenção como a "maior obra de encostas urbanas do Brasil". Em outra, afirmou que as ações realizadas na comunidade fazem parte de um compromisso mais amplo do governo, com previsão de mais de R$ 1 bilhão para ações de desenvolvimento urbano até 2027.

Também deu destaque à transformação da área, com imagens de espaços urbanizados, moradores e crianças da comunidade. Raquel associou as intervenções à redução dos riscos provocados pelas chuvas e à melhoria das condições de vida no local.

Palmares

Em outra publicação, a governadora abordou os investimentos em Palmares, na Mata Sul, voltados à prevenção dos impactos das chuvas. Segundo Raquel, o Estado está destinando mais de R$ 13 milhões para obras de contenção em sete áreas do município.

Na postagem, a governadora afirmou que as intervenções também estão sendo realizadas em outros municípios da Mata Sul e relacionou as obras aos problemas enfrentados historicamente pela população durante os períodos de chuva.

"Estamos investindo mais de R$ 13 milhões em obras de contenção em sete áreas da cidade. E Palmares não está sozinha. Esse trabalho está chegando a toda a Mata Sul", afirmou.

Raquel também apresentou a atuação preventiva como uma das frentes do governo na região. "Essa região, que sofreu tanto ao longo dos anos, agora tem uma governadora para chamar de sua. Uma governadora que chega antes, protege antes e cuida antes", escreveu.

Alto do Moura

Em Caruaru, no Agreste, Raquel utilizou as redes sociais para mostrar o andamento da construção de uma creche no Residencial Che Guevara, no Alto do Moura.

Segundo a governadora, a unidade terá capacidade para atender mais de 300 crianças e deve ser concluída até o fim deste ano. Na publicação, ela também destacou a geração de empregos relacionada à execução da obra.

Raquel relacionou a oferta de vagas em creches à rotina de pais e mães que trabalham e afirmou que o equipamento deverá ampliar o atendimento às famílias da região.

"A gente já entregou creche aqui em Caruaru, tem mais chegando e essa do Che Guevara fica pronta até o final do ano", afirmou.

B.O contra pix falsos

Além de destacar as obras realizadas pela atual gestão, Raquel veio a público para afirmar ter registrado um boletim de ocorrência no último sábado (8) após a circulação de vídeos falsos que utilizam a imagem dela para simular pedidos de dinheiro por Pix.

Em vídeo publicado nas próprias redes sociais, Raquel afirmou que começou a receber os valores cerca de dois dias antes e, inicialmente, considerou a possibilidade de se tratar de enganos ou brincadeiras. Depois, segundo a governadora, ficou claro que os conteúdos faziam uso da imagem dela de forma indevida.

A circulação dos conteúdos ocorreu após a divulgação da declaração de bens apresentada por Raquel à Justiça Eleitoral para as eleições de 2026. No documento, a governadora declarou R$ 1 em uma conta bancária e patrimônio total de aproximadamente R$ 359 mil, incluindo um apartamento em Jaboatão dos Guararapes e investimentos em renda fixa.

Raquel afirmou que a situação ultrapassou o tom de brincadeira provocado pela repercussão da declaração de bens e classificou a circulação dos vídeos como uma "ação coordenada". A governadora disse ainda que pretende manter a campanha centrada na apresentação de propostas e no debate eleitoral.