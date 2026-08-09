João Campos faz giro por Pernambuco no último fim de semana de pré-campanha
Candidato ao Governo de Pernambuco percorreu Olinda, Carpina e Moreno, participou de ato de escuta popular e recebeu apoio de lideranças políticas
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O candidato ao Governo de Pernambuco e líder da Frente Popular, João Campos (PSB), intensificou a agenda política no último fim de semana antes do início oficial da campanha eleitoral. Entre o sábado (8) e o domingo (9), o socialista cumpriu compromissos em municípios da Região Metropolitana do Recife e da Mata Norte, passando por Olinda, Carpina e Moreno.
No sábado, após uma série de agendas no Sertão, João Campos chegou à Região Metropolitana e visitou a tradicional Feira de Rio Doce, em Olinda. Recebido por apoiadores e lideranças políticas, o candidato conversou com feirantes, comerciantes e moradores.
A agenda contou com a presença da senadora Teresa Leitão (PT), da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), do deputado federal e candidato à reeleição Pedro Campos (PSB), da deputada federal e candidata a deputada estadual Maria Arraes (PSB), e do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos).
Em entrevista à Rádio Marim, João Campos afirmou que pretende estabelecer uma parceria com o município caso seja eleito governador. Entre os problemas citados pelo candidato estão buracos, limpeza, manutenção e controle urbano.
"Olinda está com muito problema de buraco, de limpeza, de manutenção e de controle urbano. Então, como governador, eu vou me colocar à disposição para ajudar Olinda, para ajudar o povo de Olinda. Eu vou dar solução a isso", afirmou.
O candidato também defendeu uma relação de diálogo entre o Governo do Estado e as prefeituras, independentemente de alinhamento partidário. "Quem governa de verdade, como o presidente Lula governa, trata com todo mundo, recebe, respeita. Agora, tem um objetivo: cuidar do povo", declarou.
Carpina
Ainda no sábado, João Campos seguiu para Carpina, onde participou da 10ª edição do Chega Junto Pernambuco. Diante do público e de lideranças políticas da Mata Norte, o candidato destacou o potencial econômico da região e defendeu uma maior presença do Governo de Pernambuco na área.
Segundo João Campos, a Mata Norte precisa de investimentos em infraestrutura, abastecimento de água, geração de emprego e renda.
"A Mata Norte pode muito mais. Tem um povo generoso, trabalhador, mas precisa de um governo que chegue junto", afirmou.
Durante o evento, João Campos citou a proposta de duplicação da PE-90, que liga Carpina ao Agreste Setentrional, como uma das intervenções que pretende priorizar em um eventual governo. O candidato também afirmou que pretende ampliar os investimentos na região.
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"Pernambuco precisa de um governador que tenha a capacidade de trazer oportunidades para quem precisa. Não estou colocando meu nome à disposição para fazer mais ou menos. Quando pego uma missão, pego para tirar a nota mais alta que tiver", disse.
O encontro reuniu o candidato a vice-governador Carlos Costa, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, deputados e candidatos com atuação política na Mata Norte.
Moreno
No domingo (9), João Campos abriu a última semana antes do início da campanha eleitoral em Moreno. Antes de seguir para uma caminhada pela feira livre de Bonança, o candidato recebeu o apoio do ex-prefeito Vavá Rufino, que governou o município por quatro mandatos e atualmente disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Solidariedade.
Vavá recebeu João Campos em sua residência e declarou apoio à candidatura do socialista ao Governo de Pernambuco. O encontro contou ainda com a participação do candidato a vice-governador Carlos Costa, do deputado estadual Mário Ricardo (Podemos), do presidente estadual do Solidariedade, Edinazio Silva, e de outras lideranças.
"Recebo com muita alegria e responsabilidade o apoio de Vavá. Ele é uma pessoa que conhece Moreno profundamente, foi prefeito por quatro mandatos e tem muitos serviços prestados à cidade. Ter ao nosso lado alguém com essa experiência, essa trajetória e esse compromisso é muito importante para a nossa caminhada", afirmou João Campos.
Depois do encontro, o candidato caminhou pela feira de Bonança, onde conversou com comerciantes e moradores. João Campos afirmou que a presença nas feiras e nas ruas faz parte da estratégia de aproximação com a população durante a pré-campanha.
"Feliz de estar aqui em Moreno, em Bonança, fazendo o que a gente precisa fazer: estar nas feiras, nas ruas, onde a vida do povo simples do nosso estado acontece e onde a economia dos municípios gira", declarou.
A agenda também foi marcada por uma homenagem ao pai, o ex-governador Eduardo Campos, no Dia dos Pais. João afirmou que escolheu passar a data junto à população como forma de lembrar a trajetória do pai à frente do Governo de Pernambuco.
Cavalgada da Fogueira
Para encerrar o domingo, o candidato participou da Cavalgada da Fogueira, em Quipapá, evento que reuniu pessoas da Mata Sul e do Agreste Meridional. O candidato acompanhou o percurso e interagiu com os participantes.
Ao lado da deputada Tabata Amaral e de lideranças políticas da região, João destacou a importância de valorizar a cultura e as tradições dos vaqueiros em Pernambuco.