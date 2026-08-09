João Campos faz giro por Pernambuco no último fim de semana de pré-campanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Candidato ao Governo de Pernambuco percorreu Olinda, Carpina e Moreno, participou de ato de escuta popular e recebeu apoio de lideranças políticas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato ao Governo de Pernambuco e líder da Frente Popular, João Campos (PSB), intensificou a agenda política no último fim de semana antes do início oficial da campanha eleitoral. Entre o sábado (8) e o domingo (9), o socialista cumpriu compromissos em municípios da Região Metropolitana do Recife e da Mata Norte, passando por Olinda, Carpina e Moreno.

No sábado, após uma série de agendas no Sertão, João Campos chegou à Região Metropolitana e visitou a tradicional Feira de Rio Doce, em Olinda. Recebido por apoiadores e lideranças políticas, o candidato conversou com feirantes, comerciantes e moradores.

A agenda contou com a presença da senadora Teresa Leitão (PT), da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), do deputado federal e candidato à reeleição Pedro Campos (PSB), da deputada federal e candidata a deputada estadual Maria Arraes (PSB), e do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos).

Em entrevista à Rádio Marim, João Campos afirmou que pretende estabelecer uma parceria com o município caso seja eleito governador. Entre os problemas citados pelo candidato estão buracos, limpeza, manutenção e controle urbano.

"Olinda está com muito problema de buraco, de limpeza, de manutenção e de controle urbano. Então, como governador, eu vou me colocar à disposição para ajudar Olinda, para ajudar o povo de Olinda. Eu vou dar solução a isso", afirmou.

O candidato também defendeu uma relação de diálogo entre o Governo do Estado e as prefeituras, independentemente de alinhamento partidário. "Quem governa de verdade, como o presidente Lula governa, trata com todo mundo, recebe, respeita. Agora, tem um objetivo: cuidar do povo", declarou.

Carpina

Ainda no sábado, João Campos seguiu para Carpina, onde participou da 10ª edição do Chega Junto Pernambuco. Diante do público e de lideranças políticas da Mata Norte, o candidato destacou o potencial econômico da região e defendeu uma maior presença do Governo de Pernambuco na área.

Segundo João Campos, a Mata Norte precisa de investimentos em infraestrutura, abastecimento de água, geração de emprego e renda.

"A Mata Norte pode muito mais. Tem um povo generoso, trabalhador, mas precisa de um governo que chegue junto", afirmou.

Durante o evento, João Campos citou a proposta de duplicação da PE-90, que liga Carpina ao Agreste Setentrional, como uma das intervenções que pretende priorizar em um eventual governo. O candidato também afirmou que pretende ampliar os investimentos na região.

"Pernambuco precisa de um governador que tenha a capacidade de trazer oportunidades para quem precisa. Não estou colocando meu nome à disposição para fazer mais ou menos. Quando pego uma missão, pego para tirar a nota mais alta que tiver", disse.

O encontro reuniu o candidato a vice-governador Carlos Costa, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, deputados e candidatos com atuação política na Mata Norte.

Moreno

No domingo (9), João Campos abriu a última semana antes do início da campanha eleitoral em Moreno. Antes de seguir para uma caminhada pela feira livre de Bonança, o candidato recebeu o apoio do ex-prefeito Vavá Rufino, que governou o município por quatro mandatos e atualmente disputa uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Solidariedade.

Vavá recebeu João Campos em sua residência e declarou apoio à candidatura do socialista ao Governo de Pernambuco. O encontro contou ainda com a participação do candidato a vice-governador Carlos Costa, do deputado estadual Mário Ricardo (Podemos), do presidente estadual do Solidariedade, Edinazio Silva, e de outras lideranças.

"Recebo com muita alegria e responsabilidade o apoio de Vavá. Ele é uma pessoa que conhece Moreno profundamente, foi prefeito por quatro mandatos e tem muitos serviços prestados à cidade. Ter ao nosso lado alguém com essa experiência, essa trajetória e esse compromisso é muito importante para a nossa caminhada", afirmou João Campos.

Depois do encontro, o candidato caminhou pela feira de Bonança, onde conversou com comerciantes e moradores. João Campos afirmou que a presença nas feiras e nas ruas faz parte da estratégia de aproximação com a população durante a pré-campanha.

"Feliz de estar aqui em Moreno, em Bonança, fazendo o que a gente precisa fazer: estar nas feiras, nas ruas, onde a vida do povo simples do nosso estado acontece e onde a economia dos municípios gira", declarou.

A agenda também foi marcada por uma homenagem ao pai, o ex-governador Eduardo Campos, no Dia dos Pais. João afirmou que escolheu passar a data junto à população como forma de lembrar a trajetória do pai à frente do Governo de Pernambuco.

Cavalgada da Fogueira

Para encerrar o domingo, o candidato participou da Cavalgada da Fogueira, em Quipapá, evento que reuniu pessoas da Mata Sul e do Agreste Meridional. O candidato acompanhou o percurso e interagiu com os participantes.

Ao lado da deputada Tabata Amaral e de lideranças políticas da região, João destacou a importância de valorizar a cultura e as tradições dos vaqueiros em Pernambuco.