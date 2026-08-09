Eleições 2026: candidatos homenageiam pais e Lula prega o fim da escala 6x1

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o maior presente que um pai pode receber é ter mais tempo com seus filhos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Neste domingo do Dia dos Pais, os candidatos à Presidência se manifestaram nas redes sociais e destacaram a presença paterna em suas criações.

Em publicação no X, o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o maior presente que um pai pode receber é ter mais tempo com seus filhos. "Tempo para acompanhar cada etapa, brincar, conversar e realmente estar presente. É por isso que estamos comprometidos em acabar com a escala de trabalho 6x1", disse Lula.

Já Flávio Bolsonaro, candidato do PL, homenageou o seu pai, Jair Bolsonaro, em uma carta dizendo que tem o aval dele para disputar a presidência. "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", disse também no X. "Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo."

O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, homenageou o seu pai, Edenval Ramos Caiado, e disse que o ensinou "que caráter não se negocia". "Foi a criação no campo que moldou minha postura e a defesa firme das minhas convicções. Em nome dele, homenageio todos os pais do Brasil que lutam pela família e pelos filhos", publicou no X.

Romeu Zema, do Novo, também foi na linha de Caiado e homenageou seu pai, Ricardo Zema. "Se hoje eu tenho uma família constituída meus filhos bem encaminhados, uma empresa bem-sucedida e consegui ajudar meu estado a sair do fundo do poço, é graças ao meu pai", publicou no X.

