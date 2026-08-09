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Política | Notícia

'Desacreditar as urnas é desconvidar o eleitor a participar da eleição', diz Nunes Marques

Nunes Marques afirma que desacreditar urnas eletrônicas afasta eleitores e defende transparência e combate à desinformação no processo eleitoral

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/08/2026 às 16:47
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques - Ascom/TSE

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, disse que desacreditar o sistema eleitoral brasileiro afasta o eleitor das urnas.

"Ao longo de três décadas, o sistema de votação brasileiro consolidou a sua credibilidade por meio do aperfeiçoamento tecnológico e de mecanismos de fiscalização e de auditoria, garantindo transparência ao resultado das urnas. Desacreditar o sistema de votação brasileiro é desconvidar o eleitor brasileiro a participar da maior festa democrática do Brasil", disse Nunes Marques.

A declaração foi dada durante a Corrida pela Democracia, realizada pelo TSE em Brasília para encerrar a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. A programação, promovida entre os dias 3 e 9 de agosto, reuniu ações de demonstração das urnas, atividades educativas e iniciativas de combate à desinformação.

Segundo Nunes Marques, nesta semana os 27 TREs (Tribunal Regional Eleitoral) se empenharam em demonstrar o funcionamento da urna eletrônica para dar transparência de como funciona todo o processo eleitoral.

"Fizemos exposições, votações simuladas em shoppings, escolas e em eventos. A Justiça Eleitoral abriu urnas diante da população em diversas cidades para mostrar o que existe por trás do equipamento e o caminho do voto. Além disso, realizou um trabalho de informação e de combate à desinformação. Defendemos uma democracia participativa, transparente e acessível", ressaltou o ministro.

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