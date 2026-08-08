Raquel Lyra registra boletim de ocorrência após divulgação de vídeos falsos com pedidos de Pix em seu nome

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Governadora atribui divulgação de vídeos falsos a adversários políticos e fala em ação do "gabinete do ódio"

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou ter registrado um boletim de ocorrência neste sábado (8) após a divulgação, nas redes sociais, de vídeos falsos que utilizam sua imagem para simular pedidos de dinheiro por meio de Pix. Os conteúdos passaram a circular em perfis políticos e chegaram a provocar depósitos na conta da governadora.

Em vídeo publicado nas próprias redes sociais, Raquel afirmou que começou a receber transferências há cerca de dois dias e, inicialmente, acreditou que os valores poderiam ser resultado de engano ou de uma brincadeira.

Segundo ela, posteriormente ficou claro que se tratava de uma ação organizada para utilizar sua imagem de forma indevida. “Eu adoro o bom humor pernambucano, mas tem gente confundindo criatividade com mentira”, afirmou.

A governadora negou que esteja solicitando dinheiro e disse que os conteúdos utilizam imagens editadas para dar a entender que ela estaria pedindo contribuições. “É óbvio que eu não tô pedindo dinheiro pra ninguém”, declarou.

Raquel afirmou ainda que entende o humor em torno da repercussão de sua declaração de bens, mas que a situação teria ultrapassado esse limite ao envolver informações falsas atribuídas a ela.

Um dos vídeos falsos expostos por Raquel em sua publicação foi compartilhado pelo perfil Juventude do PSB PE (@jsb.pe), que tem cerca de 11 mil seguidores. Até as 22h30 deste sábado (9), o conteúdo permanecia disponível na página.

Não há, na publicação, indicação de que o perfil seja responsável pela produção ou autoria do vídeo.

A repercussão começou após a divulgação da declaração de bens apresentada por Raquel à Justiça Eleitoral para as eleições de 2026. No documento, a governadora informou possuir R$ 1 em uma conta bancária.

O dado chamou atenção nas redes sociais e gerou uma série de comentários e ironias. O patrimônio total declarado por ela é de aproximadamente R$ 359 mil, incluindo um apartamento em Jaboatão dos Guararapes e investimentos em renda fixa.

No vídeo publicado neste sábado, Raquel associou a divulgação dos conteúdos falsos a seus adversários políticos e afirmou se tratar de uma “ação coordenada”.

Raquel disse que pretende manter uma campanha eleitoral baseada no debate de propostas e voltou a defender sua trajetória profissional e política. “Vou fazer a minha campanha com a transparência que sempre fiz, olhando no olho do cidadão e falando sobre as nossas propostas para Pernambuco. Agora, mentira não dá”, afirmou.