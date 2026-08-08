Partidos têm até o dia 15 para registrarem candidaturas nos tribunais

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Dos 30 partidos registrados no TSE, 13 têm candidatos à presidência. Demais anunciaram apoio a candidatos de outras siglas ou declararam neutralidade

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Termina às 19h do dia 15 de agosto o prazo para os partidos registrarem as candidaturas para as eleições deste ano. Com o fim das convenções partidárias, cujo prazo para realização terminou na quarta-feira (5), agora os partidos devem registrar os candidatos nos tribunais eleitorais.

Para candidatos a presidente e a vice-presidente da República, as solicitações serão feitas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE); para senador, deputado federal, governador e vice-governador, deputado distrital e deputado estadual, nos tribunais regionais eleitorais.

Dos 30 partidos registrados no TSE, 13 têm candidatos à Presidência da República. Os demais anunciaram apoio a candidatos de legendas diferentes à sua ou declararam neutralidade na corrida presidencial.

A decisão pela neutralidade é um sinal de que o partido volta seus esforços para os estados, em um trabalho para ter bancadas significativas nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado.

Candidatos a presidente da República confirmados nas convenções nacionais:

Augusto Cury (Avante)



Clariana Barão (DC)



Edmilson Costa (PCB)



Flávio Bolsonaro (PL)



Hertz Dias (PSTU)



Leonardo Avalanche (PRTB)



Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



Renan Santos (Missão)



Romeu Zema (Novo)



Ronaldo Caiado (PSD)



Rui Costa Pimenta (PCO)



Samara Martins (UP)



Wilson Grassi Júnior (Democrata)



Essas candidaturas, no entanto, precisam ser confirmadas com o registro junto ao TSE.

Consulta



Após registrado, o candidato aparece no sistema do tribunal eleitoral, que pode ser consultado por qualquer cidadão.

No sistema DivulgaCand é possível encontrar informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral, entre as quais as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.