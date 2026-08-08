fechar
Política | Notícia

Partidos têm até o dia 15 para registrarem candidaturas nos tribunais

Dos 30 partidos registrados no TSE, 13 têm candidatos à presidência. Demais anunciaram apoio a candidatos de outras siglas ou declararam neutralidade

Por Agência Brasil Publicado em 08/08/2026 às 16:21
Partidos t&ecirc;m at&eacute; o dia 15 para registrarem candidaturas nos tribunais
Partidos têm até o dia 15 para registrarem candidaturas nos tribunais - WELINGTON LIMA/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Termina às 19h do dia 15 de agosto o prazo para os partidos registrarem as candidaturas para as eleições deste ano. Com o fim das convenções partidárias, cujo prazo para realização terminou na quarta-feira (5), agora os partidos devem registrar os candidatos nos tribunais eleitorais.

Para candidatos a presidente e a vice-presidente da República, as solicitações serão feitas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE); para senador, deputado federal, governador e vice-governador, deputado distrital e deputado estadual, nos tribunais regionais eleitorais.

Dos 30 partidos registrados no TSE, 13 têm candidatos à Presidência da República. Os demais anunciaram apoio a candidatos de legendas diferentes à sua ou declararam neutralidade na corrida presidencial.

A decisão pela neutralidade é um sinal de que o partido volta seus esforços para os estados, em um trabalho para ter bancadas significativas nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado.

Candidatos a presidente da República confirmados nas convenções nacionais:

  • Augusto Cury (Avante)
  • Clariana Barão (DC)
  • Edmilson Costa (PCB)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Hertz Dias (PSTU)
  • Leonardo Avalanche (PRTB)
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Renan Santos (Missão)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Rui Costa Pimenta (PCO)
  • Samara Martins (UP)
  • Wilson Grassi Júnior (Democrata)

Essas candidaturas, no entanto, precisam ser confirmadas com o registro junto ao TSE.

Consulta

Após registrado, o candidato aparece no sistema do tribunal eleitoral, que pode ser consultado por qualquer cidadão.

No sistema DivulgaCand é possível encontrar informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral, entre as quais as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.

Leia também

Lula declara ao TSE patrimônio de R$ 4,7 milhões, valor 35% menor do que em 2022
BENS PROTOCOLADOS

Lula declara ao TSE patrimônio de R$ 4,7 milhões, valor 35% menor do que em 2022
TSE cria órgão para monitorar uso de IA e fake news
ELEIÇÕES 2026

TSE cria órgão para monitorar uso de IA e fake news

Compartilhe

Tags

Imagem de Agência Brasil

Agência Brasil

editores@jc.com.br