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Lula declara ao TSE patrimônio de R$ 4,7 milhões, valor 35% menor do que em 2022

Principal mudança está nas aplicações na previdência Vida Gerador de Benefício Livre. Em 2022, Lula tinha R$ 5,5 milhões aplicados; agora, 3,3 milhões

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/08/2026 às 16:13
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Lula declara ao TSE patrimônio de R$ 4,7 milhões, valor 35% menor do que em 2022 - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 4,77 milhões, valor 35% menor do que os R$ 7,42 milhões declarados em 2022. As informações constam no registro de candidatura de Lula à reeleição, protocolado neste sábado (8), no TSE.

A principal mudança entre 2022 e 2026 está nas aplicações em planos de previdência Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). Em 2022, Lula tinha R$ 5,5 milhões aplicados nesses fundos. Em 2026, o valor caiu para R$ 3,3 milhões.

Os demais bens se distribuem entre outras aplicações financeiras, apartamentos e terrenos. Lula declarou uma casa em construção no valor de R$ 246.918, um terreno no valor de R$ 265 mil e 50% de um apartamento, correspondente a R$ 94.571.

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Os valores permanecem os mesmos dos imóveis declarados em 2022. Todos são localizados em São Bernardo do Campo (SP), berço político do petista.

Lula também declarou um automóvel Chevrolet, avaliado em R$ 50 mil. Em 2022, além de um veículo declarado por R$ 48 mil, o presidente também havia registrado outro, no valor de R$ 85 mil, que não aparece na declaração deste ano.

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