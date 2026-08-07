Tarcísio registra candidatura ao governo de SP e declara patrimônio de R$ 2,7 milhões

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Tarcisio declarou ter um imóvel em Brasília com o valor aproximado de R$ 2,7 milhões e registrou possuir R$ 525 mil investidos em uma poupança

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A candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira, 7. Felicio Ramuth (PSD) também ira concorrer à reeleição como vice.

O atual governador do Estado declarou ter um imóvel em Brasília com o valor aproximado de R$ 2,7 milhões. Ele também registrou possuir R$ 525 mil investidos em uma poupança.

Existe pouca diferença do valor total da declaração de bens de Tarcísio na comparação com 2022. No ano em que foi eleito para seu cargo atual, o político afirmou ter R$ 2,3 milhões.

Já seu vice, Ramuth, aumentou suas posses de R$ 1,4 milhões para R$ 2,9 milhões entre as eleições de 2022 e 2026. Ele adquiriu dois terrenos avaliados em R$ 825 mil e R$ 778 mil de 2022 para cá.

Como mostrou o Estadão, o programa de campanha da chapa promete maior investimento em tecnologia, segurança pública e obras de infraestrutura.