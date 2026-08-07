Sistema Jornal do Commercio promoverá sabatinas e debate com candidatos ao Governo de Pernambuco

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Postulantes ao Governo do Estado serão sabatinados entre 17 e 20 de agosto. O debate do SJCC será realizado no dia 1º de outubro

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) irá realizar sabatinas e um debate com os candidatos ao Governo de Pernambuco, para auxiliar os eleitores a decidirem em quem votar nas eleições 2026.

Nesta sexta-feira (7), representantes dos candidatos ao Governo do Estado de partidos com representação mínima no Congresso Nacional estiveram reunidos na sede da empresa para conhecer as regras das sabatinas e do debate que serão promovidos pelo grupo.



O encontro foi conduzido pelo pelo diretor de Jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira, e pelo coordenador do projeto de Eleições, Victor Tavares. Também estiveram presentes o gerente de Jornalismo da TV Jornal, Diego Barbosa, e a equipe jurídica do Sistema.

A partir de 17 de agosto, serão realizadas as sabatinas com os candidatos ao Governo do Estado. Um sorteio, realizado na presença dos representantes das candidaturas, definiu a ordem das entrevistas.



Pelo sorteio, João Campos (PSB) será o primeiro entrevistado, no dia 17 de agosto. No dia seguinte, 18 de agosto, será a vez de Ivan Moraes (PSOL). Já a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), participará da sabatina em 20 de agosto.



Para Laurindo Ferreira, a iniciativa deve contribuir para que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos antes da decisão nas urnas, ampliando o acesso do eleitor às discussões sobre o futuro de Pernambuco.

"São momentos muito importantes para os eleitores, nossos telespectadores, ouvintes e internautas, de poder entender melhor o que está em jogo, para poder fazer a sua escolha. O foco é o eleitor, buscar e trazer dos candidatos com aquilo que eles pensam e o que eles irão propor para os próximos quatro anos em Pernambuco”, afirmou.

A série de sabatinas terá duração de uma hora cada, das 11h às 12h, com transmissão da Rádio Jornal para todo o Estado. As entrevistas serão conduzidas pelos jornalistas Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho.



No mesmo dia de cada sabatina, os candidatos também serão entrevistados no telejornal TV Jornal Meio-Dia, apresentado por Ciro Bezerra, em conversas com duração de 15 minutos.



Além das entrevistas, o SJCC realizará, em 1º de outubro, o debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. O encontro acontecerá das 10h45 às 13h, com transmissão simultânea pela TV Jornal e pelas plataformas digitais do Sistema. A mediação será da jornalista Anne Barreto, enquanto as análises ficarão a cargo do jornalista Igor Maciel.

As sabatinas e o debate também vão abordar temas considerados centrais para o Estado, como economia, cultura, saúde, educação, infraestrutura e segurança. “Todos esses temas estarão presentes tanto nas nossas sabatinas e nos nossos debates”, afirmou.

De acordo com Laurindo, as sabatinas e o debate fazem parte "da tradição no Sistema Jornal do Commercio" na cobertura eleitoral e serão integrados entre as diferentes plataformas do grupo.

"Por todas as plataformas do Sistema Jornal do Commercio: a Rádio Jornal, a TV Jornal, o Jornal do Commercio, para que se discuta junto com o eleitor, junto com os nossos jornalistas".

Com a cobertura eleitoral, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação prepara uma programação especial para acompanhar todas as etapas da disputa pelas eleições majoritárias, levando aos pernambucanos entrevistas, debates, análises e informações em suas diferentes plataformas.

Candidaturas ao Senado



Na próxima semana, o SJCC deverá reunir os representantes dos candidatos ao Senado Federal em Pernambuco para definir as datas e a ordem das respectivas sabatinas na Rádio Jornal.

“Os candidatos ao Senado também passarão pelos microfones do Sistema Jornal do Commercio e pelas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio, por todas as plataformas”, reforça o diretor de Jornalismo do SJCC.