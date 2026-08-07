Renan Santos registra candidatura à Presidência e declara patrimônio de R$ 795 mil
Plano de Governo do candidato do Missão prevê fim das cotas, mudanças no Bolsa Família, ajuste fiscal, fusão de ministérios e redução de municípios.
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O empresário Renan Santos (Missão) registrou nesta sexta-feira, 7, sua candidatura a presidente da República. À Justiça Eleitoral, ele declarou patrimônio de R$ 795 mil. O policial militar da reserva, Aroldo Medina (Missão), é o vice na chapa. Renan também protocolou seu plano de governo, um documento de 51 páginas que foi antecipado pelo Estadão.
Renan declarou ter R$ 100 mil em quotas de capital e R$ 119,7 mil em outras participações societárias em empresas. Há ainda R$ 275,3 mil em "bem relacionado com o exercício da atividade autônoma". Por fim, o candidato do Missão tem R$ 300 mil em créditos a receber ou poupança.
Não é possível comparar o valor com anos anteriores, pois é a primeira vez que o empresário disputa uma eleição.
O plano de governo Renan Santos prevê o fim do sistema de cotas, a substituição do Bolsa Família por frentes de trabalho, um amplo ajuste fiscal - que inclui a desindexação de benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo e a desvinculação dos pisos de saúde e educação da receita -, a fusão dos ministérios da Cultura e da Educação, a redução do número de municípios e mudanças nos critérios de fomento da Lei Rouanet.
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Além de Renan, apenas Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) registraram as respectivas candidaturas presidenciais no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o momento.