Para Caiado, retaliar tarifas dos EUA é 'uma asneira'
Caiado também rejeitou a ideia de colocar o Pix em negociação. "Isso é um sentimento nacional", disse, observando que a tecnologia é brasileira
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que não retaliaria os Estados Unidos em razão do tarifaço. As declarações foram dadas ontem, durante sabatina do canal GloboNews. Caiado disse que a medida poderia causar perda de investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Na véspera, no mesmo programa, o candidato do Novo, Romeu Zema, afirmou que poderia retaliar o tarifaço e disse que o Brasil não seria "capacho dos Estados Unidos".
Caiado admitiu que o impacto do tarifaço é "péssimo", mas disse que buscaria uma conversa em "alto nível" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "O Itamaraty não vai ser mais um braço ideológico do PT. Eu quero trazer as boas cabeças", declarou. "A hora que eu sentar à mesa com o Trump, eu sentarei com aqueles assuntos discutidos, será uma conversa em alto nível "
Ao ser questionado se retaliaria os Estados Unidos caso Trump mantivesse as tarifas, Caiado respondeu: "Eu? Retaliar os americanos? Para acabar com o resto das exportações que nós temos e perder todos os investimentos americanos? Alguém com a cabeça sã falaria uma asneira dessa?"
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PIX
Caiado também rejeitou a ideia de colocar o Pix em negociação. "Isso é um sentimento nacional", disse, observando que a tecnologia foi criada no Brasil. Para ele, o assunto nem sequer entraria em pauta.
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Ainda no âmbito da diplomacia, o candidato do PSD disse que não brigaria com os chineses por reconhecer que há fortes investimentos do país asiático no Brasil.