Lula chama Marco Rubio de 'bolsonarista' e 'anti latino-americano'

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Em mais uma fala crítica a Rubio, o presidente declarou que ele toma ações inversas ao acordado entre ele e o presidente norte-americano, Donald Trump

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), classificou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como "bolsonarista" e "anti latino-americano" nesta sexta-feira, 7. Em mais uma fala crítica a Rubio, o presidente declarou que ele toma ações inversas ao acordado entre ele e o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Trump tem um cidadão que não gosta do Brasil, que não gosta da América Latina e que é um bolsonarista, que é o Marco Rubio. Eu disse para o Trump: esse moço não gosta do Brasil. Ele é um anti latino-americano, ou um latino-americano frustrado", disse Lula, em visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos Campos (SP). "Ele faz as coisas diferentes daquilo que a gente conversa com o Trump."

Lula também destacou que entregou a Trump, durante a reunião que teve com ele na Casa Branca, em maio, documentos com dados sobre comércio, combate ao crime organizado e terras raras para tentar arrefecer a crise com os EUA.

O presidente brasileiro disse então que ficou esperando por uma resposta do presidente norte-americano e que a equipe dele telefonava toda a semana para o país para tentar realizar reuniões.

Na agenda da visita ao Inpe, o presidente Lula acompanhou a divulgação de dados sobre desmatamento. O tema ficou mais em destaque nos compromissos do petista por ser utilizado pelo governo dos EUA como um dos argumentos para taxar em 25% os produtos exportados brasileiros.

Durante o discurso, Lula voltou a dizer que os argumentos de Trump para taxar o Brasil não são verdadeiros. Segundo o presidente, os EUA não se mostram tão dedicados no cuidado com o clima como o governo brasileiro.

O petista também lembrou que, durante um discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), Trump disse que não acreditava na questão climática.

"Eu já vi depoimento dele na ONU dizendo que não acredita na questão climática, que é tudo mentira. Não é que eu ouvi alguém me dizer, eu vi porque eu estava sentado na ONU ouvindo ele falar", disse o presidente.