Em Araripina, João Campos propõe Hospital Geral do Araripe e recebe apoio de prefeito
Na agenda, o candidato também criticou ataques que, segundo ele, são feitos por uma estrutura ligada ao entorno do Governo do Estado.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) propôs, nesta sexta-feira (7), a construção do Hospital Geral do Araripe, durante agenda em Araripina, no Sertão pernambucano. A unidade, segundo ele, será voltada para atendimentos de alta complexidade e deverá atender municípios da região.
“Quem mora aqui no Araripe sabe que para ter um atendimento de alta complexidade de saúde, muitas vezes precisamos dar 5, 6 horas de carro e até outro estado que é Ceará, para ir em Juazeiro, Crato, Barbalha. É por isso que nós vamos criar o Hospital Geral do Araripe, para atender toda essa região.”
João Campos afirmou que a unidade deverá contar com UTI, emergência, especialidades médicas e centro de diagnóstico, “para aumentar a capacidade de tratamento e de acolhimento das pessoas no momento mais crítico de suas vidas, que é quando tem alguma necessidade de saúde.”
Durante a agenda, o candidato recebeu o apoio do prefeito de Araripina, Evilásio Matheus (PDT). “Tenho certeza de que estaremos juntos não apenas nesta caminhada, mas também no governo, a partir do próximo ano. Ele será um parceiro importante para ajudar Araripina e todo o Araripe”, afirmou Campos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Também apoiaram João Campos o presidente da Câmara, Francisco Edvaldo, vereadores e aliados da vereadora Ângela de Tião.
Na agenda, João Campos também criticou ataques que, segundo ele, são feitos por uma estrutura ligada ao entorno do Governo do Estado.
“A gente não vai fazer política falando mal das pessoas. A gente vai fazer política respeitando. Inclusive, eu tenho sido vítima de ataques eh de um gabinete do ódio há mais de 1 ano e meio, desde que eu ganhei a eleição, que uma estrutura do entorno eh do governo do Estado tá me atacando manhã, tarde e noite com informações falsas, com alunas de deformação, eh achando que vale tudo na política.”