Confira o tempo de TV e rádio dos candidatos ao Governo de Pernambuco

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Cálculo feito pelo JC com base na Lei das Eleições aponta que João Campos (PSB) terá maior tempo nos blocos do horário eleitoral gratuito

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O candidato ao Governo de Pernambuco pela Frente Popular, João Campos (PSB), deverá ter o maior tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão nas eleições de 2026. Cálculo realizado pela reportagem do Jornal do Commercio, com base na metodologia prevista na Lei nº 9.504/1997, indica que o socialista terá 4 minutos e 32 segundos em cada bloco da propaganda eleitoral.

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), aparece em seguida, com 3 minutos e 51 segundos. Já o candidato da Federação PSOL-Rede, Ivan Moraes (PSOL), deverá contar com cerca de 36 segundos por bloco.

O levantamento considera a composição das coligações registradas em Pernambuco e o número de deputados federais eleitos em 2022 pelas legendas que as integram e que atingiram a cláusula de desempenho prevista na Emenda Constitucional nº 97.

Ao todo, oito candidatos disputam o Governo de Pernambuco. Além de João Campos, Raquel Lyra e Ivan Moraes, também concorrem Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU), Renan (Missão), Professor Jeremias do Banco (Democrata) e Victor Assis (PCO). As cinco candidaturas, no entanto, não deverão ter tempo nos blocos do horário eleitoral gratuito, já que seus partidos não possuem representação na Câmara dos Deputados apta à distribuição prevista na Lei das Eleições.

Confira abaixo os tempos de TV e Rádio dos candidatos ao Governo de Pernambuco:

Pela metodologia prevista na Lei nº 9.504/1997, o tempo estimado para cada bloco do horário eleitoral gratuito é o seguinte:

João Campos (PSB): 4 minutos e 32 segundos

Raquel Lyra (PSD): 3 minutos e 51 segundos

Ivan Moraes (PSOL): 36 segundos

Entenda o cálculo

A Lei das Eleições estabelece que, nas eleições em que há renovação de dois terços do Senado Federal, caso de 2026, os blocos do horário eleitoral para governador têm duração de nove minutos, tanto no rádio quanto na televisão.

Desse total, 90% do tempo são distribuídos proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos pelas legendas que compõem cada coligação ou federação apta, enquanto os 10% restantes são divididos igualmente entre todas as candidaturas.

Para o cálculo, o JC considerou o número de deputados federais eleitos em 2022 pelas legendas que atingiram a cláusula de desempenho e integram as coligações e federações que disputam o Governo de Pernambuco, conforme os critérios previstos na Lei nº 9.504/1997.

Com isso, a Frente Popular de Pernambuco soma 206 deputados federais; a coligação Pernambuco de Coração reúne 173 deputados; e a Federação PSOL-Rede conta com 15 deputados, totalizando 394 parlamentares considerados na distribuição do tempo.

Os tempos apresentados representam uma estimativa elaborada pelo Jornal do Commercio a partir dos critérios definidos na legislação eleitoral. A distribuição oficial do horário eleitoral gratuito será homologada pela Justiça Eleitoral durante a elaboração do plano de mídia da campanha.