Caixa põe apartamento de Eduardo Bolsonaro em Botafogo a leilão por R$ 644 mil
Imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro foi avaliado em R$ 1,011 milhão e terá valor mínimo de venda de R$ 644.324,76; leilão será dia 20 de agosto
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A Caixa Econômica Federal colocou em leilão um apartamento que pertenceu ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, avaliado em R$ 1.011.000,00, terá valor mínimo de venda de R$ 644.324,76, o que representa um desconto de 36,27%.
A informação foi revelada pelo portal Ururau e confirmada pela reportagem do Jornal do Commercio. Os dados sobre o imóvel e as condições do leilão constam no portal da Caixa Econômica Federal. A disputa está prevista para o dia 20 de agosto.
Segundo a documentação disponibilizada pelo banco, o imóvel foi retomado pela Caixa após o não pagamento de um financiamento. O banco informou que não divulga o valor da dívida, devido ao sigilo bancário e à legislação aplicável.
Apartamento tem 101 metros quadrados
O imóvel fica no terceiro andar de um edifício localizado na Avenida Pasteur, em Botafogo. O apartamento possui 101 metros quadrados e tem um quarto.
A modalidade do leilão é de licitação aberta. Nesse formato, o imóvel será vendido ao participante que apresentar a maior proposta, desde que o lance seja igual ou superior ao valor mínimo estabelecido pela Caixa.
De acordo com os registros do imóvel, a transferência para a Caixa foi efetivada em fevereiro de 2026. A documentação também registra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a indisponibilidade de bens de Eduardo Bolsonaro em julho de 2025.
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Compra do imóvel
O apartamento foi adquirido por Eduardo Bolsonaro em 2017 por aproximadamente R$ 1 milhão. Parte do pagamento foi feita em dinheiro, segundo informações divulgadas anteriormente pelo jornal O Globo.
Na escritura, constava o pagamento de R$ 81 mil como sinal, seguido de R$ 100 mil em espécie. Outros R$ 18,9 mil seriam pagos posteriormente. O restante do valor, de R$ 800 mil, correspondia ao financiamento contratado junto à Caixa.