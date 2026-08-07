fechar
Política | Notícia

Caixa põe apartamento de Eduardo Bolsonaro em Botafogo a leilão por R$ 644 mil

Imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro foi avaliado em R$ 1,011 milhão e terá valor mínimo de venda de R$ 644.324,76; leilão será dia 20 de agosto

Por JC Publicado em 07/08/2026 às 21:57
Caixa põe apartamento de Eduardo Bolsonaro em Botafogo a leilão por R$ 644 mil
Caixa põe apartamento de Eduardo Bolsonaro em Botafogo a leilão por R$ 644 mil - Caixa Econômica/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Caixa Econômica Federal colocou em leilão um apartamento que pertenceu ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, avaliado em R$ 1.011.000,00, terá valor mínimo de venda de R$ 644.324,76, o que representa um desconto de 36,27%.

A informação foi revelada pelo portal Ururau e confirmada pela reportagem do Jornal do Commercio. Os dados sobre o imóvel e as condições do leilão constam no portal da Caixa Econômica Federal. A disputa está prevista para o dia 20 de agosto.

Segundo a documentação disponibilizada pelo banco, o imóvel foi retomado pela Caixa após o não pagamento de um financiamento. O banco informou que não divulga o valor da dívida, devido ao sigilo bancário e à legislação aplicável.

Apartamento tem 101 metros quadrados

O imóvel fica no terceiro andar de um edifício localizado na Avenida Pasteur, em Botafogo. O apartamento possui 101 metros quadrados e tem um quarto.

A modalidade do leilão é de licitação aberta. Nesse formato, o imóvel será vendido ao participante que apresentar a maior proposta, desde que o lance seja igual ou superior ao valor mínimo estabelecido pela Caixa.

De acordo com os registros do imóvel, a transferência para a Caixa foi efetivada em fevereiro de 2026. A documentação também registra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a indisponibilidade de bens de Eduardo Bolsonaro em julho de 2025.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Compra do imóvel

O apartamento foi adquirido por Eduardo Bolsonaro em 2017 por aproximadamente R$ 1 milhão. Parte do pagamento foi feita em dinheiro, segundo informações divulgadas anteriormente pelo jornal O Globo.

Na escritura, constava o pagamento de R$ 81 mil como sinal, seguido de R$ 100 mil em espécie. Outros R$ 18,9 mil seriam pagos posteriormente. O restante do valor, de R$ 800 mil, correspondia ao financiamento contratado junto à Caixa.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Falta de documentação, endividamento das famílias e burocracia fazem Reforma Casa Brasil não decola um ano depois de lançado por Lula
Coluna JC Negócios

Falta de documentação, endividamento das famílias e burocracia fazem Reforma Casa Brasil não decola um ano depois de lançado por Lula
FGTS distribui lucro, mas ainda não publicou o balanço que justifica a decisão de uso dos recursos para fins longe da casa própria
Coluna JC Negócios

FGTS distribui lucro, mas ainda não publicou o balanço que justifica a decisão de uso dos recursos para fins longe da casa própria

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.