Caiado diz em sabatina que emendas parlamentares são 'desestruturação do presidencialismo'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Caiado defendeu mudanças na destinação das emendas parlamentares, descartou retaliação aos Estados Unidos por tarifas, rejeitou negociar o Pix

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que há uma "desestruturação do presidencialismo" ao comentar sobre as emendas parlamentares e afirmou que pretende direcioná-las integralmente para obras do seu plano de governo. As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 7, durante sabatina da emissora GloboNews.

Ao ser questionado, Caiado disse num primeiro momento que governaria "tranquilamente" com elas, mas afirmou que não poderá ter "594 planos de governo", ao se referir ao número de parlamentares do Congresso Nacional.

"Na minha época, nunca teve uma emenda impositiva enquanto fui senador e deputado. Nunca vi isso na minha vida, nunca vi emenda impositiva. Então, essa é a desestruturação do presidencialismo", afirmou.

Caiado prosseguiu: "Você tem uma desordem institucional completa. Então é preciso que o cidadão entenda que vai ter um presidente da República com autoridade moral e capacidade de negociar esses assuntos. Quais são? Não posso ter 594 planos de governo".

Na sequência, o ex-governador de Goiás afirmou que vai apresentar obras por setor para os parlamentares aplicarem as suas emendas: "Vou direcionar 100% nas obras do governo, do meu plano de governo, eleito pela população".

Ele afirmou ainda que "não tem como" um parlamentar dizer não. "Você não pode menosprezar também o peso da cadeira da Presidência da República", acrescentou.

Retaliação

O candidato afirmou que não faria retaliação aos Estados Unidos em razão do tarifaço. Ele disse que a medida poderia causar a perda de investimentos dos Estados Unidos no Brasil.

Caiado admitiu que o impacto do tarifaço é "péssimo", com medidas nocivas para o Brasil, sobretudo para o agronegócio, mas disse que faria uma conversa em "alto nível" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O Itamaraty não vai ser mais um braço ideológico do PT. Eu quero trazer as boas cabeças", disse o candidato do PSD. "À hora que eu sentar à mesa com o Trump, eu sentarei com aqueles assuntos discutidos, será uma conversa em alto nível", declarou.

Ao ser questionado se faria retaliação aos Estados Unidos se Trump mantivesse as tarifas, Caiado respondeu: "Eu? Retaliar os americanos? Para acabar com o resto das exportações que nós temos e perder todos os investimentos americanos? Alguém com a cabeça sã falaria uma asneira dessa?"

Pix

Caiado também disse rejeitar a ideia de colocar o Pix em negociação. "Isso é um sentimento nacional", afirmou o candidato ao ressaltar que a tecnologia foi criada no Brasil.

Segundo ele o assunto sequer entraria em pauta. Perguntado sobre o que colocaria em negociação, Caiado mencionou as terras raras brasileiras.

"Alguém tem o que eu tenho em terras raras pesadas? Alguém no mundo tem o nióbio que eu tenho? Se eu fechar a mina de Goiás e de Minas hoje, ninguém produz aço no mundo. Hoje, fora da China, quem tem terras raras?", disse, ao se referir ao Brasil.

Ainda no âmbito da diplomacia, o candidato do PSD disse que não brigaria com os chineses por reconhecer que há fortes investimentos do país asiático no Brasil.

Previdência

Ronaldo Caiado defendeu também a necessidade de discutir a "sustentabilidade" da Previdência Social, ao ser questionado sobre possíveis cortes em um eventual governo. "O Brasil está envelhecendo", disse.

Sobre Flávio

Ronaldo Caiado afirmou que não vê como "normal" o áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com pedido de dinheiro para bancar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não acho normal, até porque posso dizer que tenho muitos anos de vida pública e nunca me viram em mensalão, rachadinha, petrolão, INSS e Banco Master", declarou o candidato.

Caiado acrescentou: "Agora, não é por uma primeira informação que você já vai crucificar a pessoa". Em seguida, afirmou: "Qualquer pessoa que tiver, amanhã, essa dúvida em relação ao seu comportamento, ele não deveria ser candidato à Presidência da República".

Privatização

Ele também alega que não privatizaria a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, mas admitiu a privatização de segmentos do gás, se eleito.

Ao ser questionado sobre vender partes da Petrobras, Caiado respondeu: "Depende. A Petrobras está deixando muito a desejar na área de gás".

Em seguida, afirmou: "Agora, você não pode desconhecer que a Petrobras, em relação a águas profundas, é a top do mundo hoje. Eu acho que (privatizaria) segmentos do gás, não a parte de águas profundas."

Na sequência, também foi questionado sobre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e respondeu que não privatizaria essas empresas. "De maneira alguma eu privatizaria o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um poder ainda de contemplar, em regiões de maior carência no Brasil, o acesso a esse sistema de crédito", disse.