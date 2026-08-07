Boulos diz que vice de Flávio é 'casamento perfeito da rachadinha com orçamento secreto'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O caso da rachadinha envolvendo Flávio refere-se às investigações sobre o desvio de salários de assessores quando ele era deputado estadual na Alerj

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) representa um "casamento perfeito" entre suspeitas de rachadinha e de irregularidades no orçamento do Poder Legislativo.

"Eu achei fantástico o Flávio Bolsonaro ter escolhido de vice o Alfredo Gaspar. Acho que é um casamento perfeito da rachadinha com o orçamento secreto. Vai dar bodas de ouro", declarou Boulos, ao ser questionado sobre o tema em entrevista coletiva após reunião com centrais sindicais em São Paulo.

O caso da rachadinha envolvendo Flávio refere-se às investigações sobre o desvio de salários de assessores quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Em relação a Gaspar, Boulos citou suspeitas envolvendo R$ 6 milhões em emendas Pix e uma investigação relacionada a uma acusação de estupro de vulnerável.

O ministro ressaltou, contudo, que o deputado tem direito à presunção de inocência.

Boulos também relacionou a escolha do deputado ao isolamento de Flávio na disputa presidencial. "Talvez tenha sido o que sobrou. O Flávio não conseguiu montar nenhum partido na coligação dele, não conseguiu colocar o plano A, que era Ciro Nogueira (PP); o plano B, que era Tereza Cristina (PP); nem o plano C, que era Michelle (Bolsonaro)", disse.

Caso Lulinha

Questionado, na sequência, sobre as investigações que envolvem o filho do presidente da República, Fábio Luís Lula da Silva, Boulos afirmou que a oposição não tem autoridade moral para explorar o caso e sustentou que o governo federal não interfere no trabalho dos órgãos de investigação.

"Quando o Fábio foi citado, qual foi a fala do presidente? 'Se meu filho deve algo, que pague.' As investigações não recuaram um passo porque chegaram ao filho do presidente da República", declarou o ministro.