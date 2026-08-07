Álvaro Porto e Gabriel Porto rompem com Marília Arraes e retiram apoio à candidatura ao Senado
Nota atribui decisão ao descumprimento de acordos políticos, afirma que candidata "não honra a palavra" e diz que apoio foi retirado por coerência
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O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e candidato à reeleição, Álvaro Porto (MDB), anunciou nesta sexta-feira (7) o rompimento político com a candidatura da ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) ao Senado. A decisão também contou com o acompanhamento de seu filho, o médico Gabriel Porto (PSB), candidato a deputado federal.
Em nota oficial, os dois afirmam que foram os primeiros a declarar apoio à candidatura de Marília, antes mesmo da oficialização de seu nome na chapa majoritária. Segundo o texto, o apoio foi concedido com base em compromissos políticos assumidos pela ex-deputada.
No comunicado, Álvaro e Gabriel Porto alegam que Marília “demonstrou dificuldade em cumprir aquilo que foi acordado e em honrar a palavra empenhada”. Eles afirmam que a decisão de retirar o apoio foi motivada pela perda de confiança na candidata.
“Política se faz com diálogo, compromisso e, acima de tudo, palavra. Quando a palavra deixa de ter valor, a confiança também deixa de existir”, diz um trecho da nota.
Os dois também afirmam que a decisão não foi tomada por conveniência política, mas por “coerência”, e sustentam que “Pernambuco não pode ter uma senadora que não cumpre a palavra”.
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Ao final da nota, Álvaro e Gabriel Porto afirmam que seguirão “mantendo a mesma postura de sempre: lealdade com quem é leal, compromisso com quem tem compromisso e respeito, acima de tudo, com Pernambuco”.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de Marília Arraes para solicitar um posicionamento sobre o rompimento e aguarda retorno. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.