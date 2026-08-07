Álvaro Porto e Gabriel Porto rompem com Marília Arraes e retiram apoio à candidatura ao Senado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nota atribui decisão ao descumprimento de acordos políticos, afirma que candidata "não honra a palavra" e diz que apoio foi retirado por coerência

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e candidato à reeleição, Álvaro Porto (MDB), anunciou nesta sexta-feira (7) o rompimento político com a candidatura da ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) ao Senado. A decisão também contou com o acompanhamento de seu filho, o médico Gabriel Porto (PSB), candidato a deputado federal.

Em nota oficial, os dois afirmam que foram os primeiros a declarar apoio à candidatura de Marília, antes mesmo da oficialização de seu nome na chapa majoritária. Segundo o texto, o apoio foi concedido com base em compromissos políticos assumidos pela ex-deputada.

No comunicado, Álvaro e Gabriel Porto alegam que Marília “demonstrou dificuldade em cumprir aquilo que foi acordado e em honrar a palavra empenhada”. Eles afirmam que a decisão de retirar o apoio foi motivada pela perda de confiança na candidata.

“Política se faz com diálogo, compromisso e, acima de tudo, palavra. Quando a palavra deixa de ter valor, a confiança também deixa de existir”, diz um trecho da nota.

Os dois também afirmam que a decisão não foi tomada por conveniência política, mas por “coerência”, e sustentam que “Pernambuco não pode ter uma senadora que não cumpre a palavra”.

Ao final da nota, Álvaro e Gabriel Porto afirmam que seguirão “mantendo a mesma postura de sempre: lealdade com quem é leal, compromisso com quem tem compromisso e respeito, acima de tudo, com Pernambuco”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Marília Arraes para solicitar um posicionamento sobre o rompimento e aguarda retorno. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

