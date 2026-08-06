Zema diz que não será "capacho" dos EUA e defende voto impresso para eleições

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Candidato do Novo criticou tarifaço de Trump, falou em sanções contra os EUA e defendeu mudanças no sistema eleitoral brasileiro

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O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, disse nesta quinta-feira, 6, durante sabatina da GloboNews, que aplicará sanções aos Estados Unidos, caso seja eleito presidente, em retaliação às sobretaxas impostas pelo governo de Donald Trump às exportações brasileiras.

"Eu irei lá quantas vezes forem necessárias, junto com os setores envolvidos, para conversar com o presidente, com os parlamentares e fazer o que for melhor para o Brasil. E também começar a ver o que o Brasil pode fazer de sanções também. Nós não vamos ser capachos dos Estados Unidos nem de ninguém", declarou. Zema, que, no entanto, não detalhou quais setores retaliaria.

Embora tenha criticado a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se relaciona com o governo norte-americano, Zema classificou Trump como "imprevisível" e chamou o republicano de "fanfarrão."

"Nós temos de lembrar que nós temos lá nos Estados Unidos um presidente imprevisível e um tanto quanto fanfarrão, que é uma pessoa que está causando turbulências em boa parte do mundo e que em breve, provavelmente, não estará lá mais", disse ele.

Questionado se via responsabilidade da família Bolsonaro pelo tarifaço, o candidato do Novo respondeu: "Com toda certeza. Se ele o ex-deputado Eduardo Bolsonaro pode contribuir e gosta tanto, deveria ter feito bem para os brasileiros. Fica aí um empurrando para o outro."

Zema defende voto impresso parcial e auditoria internacional nas eleições

Romeu Zema, também voltou a defender, a adoção do voto impresso em parte das urnas eletrônicas como forma de reduzir questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro.

"Se nós pudermos aprimorar, já que há alguns questionamentos por parte de algumas pessoas, por que não coloca o voto impresso em determinado porcentual de urnas para a posterior conferência? Tiraria a dúvida desses que têm questionado", afirmou.

Zema também defendeu a presença de agentes dos Estados Unidos para acompanhar as eleições brasileiras. Segundo ele, auditorias externas poderiam aumentar a confiança no processo eleitoral.

"Quem não deve, não teme. (...) Você ganha até confiança na hora que você tem checagem externa, auditorias externas. Acho que ninguém está querendo questionar o nosso sistema de eleição aqui no Brasil", declarou.

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