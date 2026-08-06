fechar
Política | Notícia

TSE proíbe propaganda eleitoral em carros de aplicativo durante transporte de passageiros

Tribunal manteve multa aplicada a candidato em Caruaru e firmou entendimento de que veículos em atividade são bens de uso comum para fins eleitorais

Por JC Publicado em 06/08/2026 às 13:46 | Atualizado em 06/08/2026 às 13:47
Sede do Tribunal Superior Eleitoral
Sede do Tribunal Superior Eleitoral - © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que candidatos não podem utilizar carros empregados no transporte de passageiros por aplicativo para veicular propaganda eleitoral por meio de adesivos. A decisão definitiva foi publicada no último sábado (01) e consolida o entendimento da Corte sobre o tema.

Por maioria de votos, os ministros mantiveram a multa de R$ 2 mil aplicada a um candidato das eleições municipais de 2024 que instalou um adesivo com seu nome e número em um veículo de aplicativo em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Ao analisar o caso, o TSE entendeu que, embora o automóvel seja de propriedade particular, ele deve ser considerado um bem de uso comum enquanto estiver sendo utilizado para o transporte remunerado de passageiros.

A legislação eleitoral proíbe propaganda em bens públicos e também em bens de uso comum, categoria que inclui espaços privados de acesso coletivo, como lojas, centros comerciais, clubes, templos religiosos, cinemas e estádios.

Relator do processo, o ministro Floriano de Azevedo Marques afirmou que o conceito de bem de uso comum adotado pela Justiça Eleitoral é mais amplo do que aquele previsto no direito civil.

Segundo o magistrado, a decisão não transforma os carros de aplicativo em bens públicos nem equipara o serviço de transporte por aplicativo a um serviço público. A equiparação, explicou, é restrita à aplicação das normas eleitorais sobre propaganda.

O relator também destacou que a situação difere da de motocicletas utilizadas para entregas. Para ele, nos carros de aplicativo o passageiro permanece no interior do veículo durante a viagem, ficando diretamente exposto ao material de campanha afixado no automóvel.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Divergência

O ministro Nunes Marques abriu divergência e votou pela anulação da multa. Na avaliação dele, veículos de aplicativo não deveriam ser automaticamente equiparados a táxis ou a outros bens de uso comum.

O ministro também argumentou que, durante as eleições de 2024, não havia orientação suficientemente clara da Justiça Eleitoral de que a veiculação de propaganda nesses veículos seria considerada irregular.

Apesar da divergência, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. Com isso, ficou estabelecido que carros utilizados no transporte de passageiros por aplicativo não podem exibir propaganda eleitoral enquanto estiverem prestando esse tipo de serviço.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

 

 

Leia também

Quaest: aprovação do governo Lula supera desaprovação pelo segundo levantamento seguido
Eleições 2026

Quaest: aprovação do governo Lula supera desaprovação pelo segundo levantamento seguido
Quaest: avaliação positiva e negativa do governo Lula empatam em 36%
Eleições 2026

Quaest: avaliação positiva e negativa do governo Lula empatam em 36%

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.