Tensão entre STF e Polícia Federal motiva reunião no Governo e nota conjunta de superintendentes
Em comunicado, os superintendentes dizem que críticas ao trabalho policial integram ambiente democrático, mas rejeitam ataques à credibilidade
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A relação entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal atravessa um novo período de desgaste institucional. Diante do acirramento das divergências na condução de investigações de grande repercussão, o ministro André Mendonça reuniu-se com representantes do Poder Executivo nesta quinta-feira (6). Simultaneamente, em uma demonstração de unidade interna, os 27 superintendentes regionais da corporação divulgaram um manifesto em defesa da direção-geral do órgão e da autonomia técnica de suas investigações.
O encontro promovido por Mendonça contou com a participação do ministro da Justiça, Wellington Silva, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. A pauta esteve centrada nos recentes atritos entre o gabinete do magistrado e a Polícia Federal, com o objetivo de alinhar as atribuições das instituições e preservar a estabilidade republicana. Segundo interlocutores, o diálogo buscou reafirmar a importância do respeito mútuo aos papéis institucionais e da manutenção da independência das apurações em curso.
A crise ganhou intensidade com os desdobramentos de inquéritos de grande impacto, como os que apuram irregularidades no Banco Master e fraudes no INSS — processos sob relatoria de Mendonça no STF. O cenário se tornou ainda mais complexo após a Polícia Federal solicitar o início de apurações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, por suspeitas de corrupção e tráfico de influência em contratos ligados à Dataprev e ao Ministério da Saúde.
Paralelamente às articulações no Executivo, a totalidade dos chefes das superintendências regionais assinou uma nota pública reafirmando confiança irrestrita no diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. O documento enfatiza o caráter de instituição de Estado da Polícia Federal, destacando que a atuação do órgão se pauta estritamente pela Constituição, pela legalidade e pela prova material, sem submissão a interesses políticos, ideológicos ou pessoais.
O posicionamento dos delegados surge como reação a decisões do gabinete de Mendonça que geraram incômodo na corporação. Entre os pontos de tensão estão despachos do ministro que proibiram a movimentação de policiais envolvidos no caso do INSS sem autorização prévia de seu gabinete, exigências de entrega de dados brutos apreendidos sem relatório pericial prévio e reuniões diretas do relator com delegados encarregados dos casos.
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Em seu comunicado, os superintendentes ponderaram que as críticas dirigidas ao trabalho policial integram o ambiente democrático, mas rejeitaram investidas que visem comprometer a credibilidade institucional da corporação perante a sociedade. O grupo concluiu a nota reiterando a necessidade de preservar a autonomia administrativa e a independência técnica como requisitos fundamentais para a gestão eficiente de recursos e para o cumprimento da missão constitucional da Polícia Federal.