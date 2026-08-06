STF pede esclarecimentos de Soraya Thronicke e Lindbergh por acusação contra vice de Flávio
Thronicke e Farias acusam o vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de estupro de vulnerável. O Supremo Tribunal Federal quer explicações complementares
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O Supremo Tribunal Federal (STF) quer explicações complementares da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) e do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) sobre as acusações contra o candidato à vice-presidência Alfredo Gaspar (PL-AL).
Thronicke e Farias acusam o vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de estupro de vulnerável. O Estadão apurou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou diligências sobre o suposto crime à Polícia Federal (PF).
Em nota encaminhada à imprensa, a dupla de parlamentares afirma que prestará os esclarecimentos necessários. "O procedimento é regular e está previsto no curso da investigação", diz a senadora.
A reportagem procurou Alfredo Gaspar para se manifestar sobre as acusações, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. Ele sempre rechaçou a acusação.
A denúncia contra Alfredo Gaspar veio à tona em 27 de março deste ano. O deputado federal era o relator da CPMI do INSS e foi chamado de "estuprador" por Lindbergh Farias durante a leitura do relatório final. "Eu estuprei corruptos como vossa excelência", rebateu Gaspar na ocasião. A troca de acusações gerou um bate-boca na comissão.
Ao final da sessão, Lindbergh e Soraya Thronicke promoveram uma coletiva de imprensa e explicaram a acusação. Segundo o deputado petista, o xingamento ocorreu pois estava "entalado" com uma denúncia levada a ele e a senadora.
"Há uma criança de 8 anos e uma jovem de 21 anos e as acusações aqui são muito sérias, acusações com diálogos, com gravações [...] É uma história que agora vai ter um processo por parte da Polícia Federal, mas é uma história terrível de pedofilia, de estupro de vulneráveis, até de trabalho escravo", afirmou Lindbergh à imprensa.
De acordo com os parlamentares, o caso ocorreu há oito anos em Alagoas e a vítima teria gerado um filho do deputado Alfredo Gaspar após o crime.
Lindbergh e Soraya dizem que não deram mais detalhes para preservar a identidade das vítimas. Eles também afirmam que tem gravações mostram compra de silêncio com valores de R$ 70 mil a R$ 400 mil.
Os parlamentares registraram uma notícia-crime na PF com as provas. Eles diziam que bastava um exame de DNA para negar as acusações. Na coletiva, também fizeram críticas ao relatório final da CPMI do INSS.
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Alfredo Gaspar, então, foi ao STF. Ele processou a dupla por calúnia e difamação. Na petição inicial, os advogados afirmam que o deputado "é casado há 36 anos com o único amor de sua vida, vivendo sob o signo dos ensinamentos e valores da fé cristã. Jamais cometeu a atrocidade criminosa sórdida".
A defesa de Gaspar também classificou a ação dos parlamentares como uma "trama sórdida e criminosa, destinada a intimidá-lo e com isso frear, alterar ou eliminar as fortes e graves conclusões de encaminhamento contidas em seu Relatório".
Em abril, o ministro Gilmar Mendes, sorteado para tocar o processo no STF, cobrou esclarecimentos em 15 dias de Soraya e Lindbergh. A petição, porém, está parada.
A defesa do deputado pediu nesta quinta-feira, 6, à PGR uma apuração imediata do caso. Apresentou um perfil genético do deputado e colocou Gaspar à disposição para fazer um novo exame.
Ainda nesta quinta-feira, o deputado fez um apelo: "estou implorando, façam o exame de DNA, a prova científica".