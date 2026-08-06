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Política | Notícia

Romeu Zema registra candidatura à Presidência e declara R$ 178,7 milhões em patrimônio

O ex-governador de Minas Gerais declarou um patrimônio avaliado em R$ 178 milhões (R$ 49 milhões a mais que quando se candidatou ao governo de Minas)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/08/2026 às 22:02
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Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República - Silvano Prysthon

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Romeu Zema (Novo) registrou nesta quinta, 6, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua candidatura à Presidência da República. Eduardo Girão (Novo) foi registrado como seu vice.

O ex-governador de Minas Gerais declarou um patrimônio avaliado em R$ 178 milhões (R$ 49 milhões a mais do que quando se candidatou ao governo de Minas há quatro anos). Segundo a declaração de bens de Zema, R$94 milhões do patrimônio são da participação em uma holding familiar, enquanto o montante de aproximadamente R$ 56 milhões vem de fundos de investimentos.

Esta é a primeira eleição para o Executivo federal que Zema participa. Anteriormente, ele disputou apenas duas eleições estaduais em Minas Gerais, sendo eleito governador em 2018, com reeleição ao mesmo cargo em 2022.

Eduardo Girão é senador pelo estado do Ceará, com mandato até 2026. Seu patrimônio declarado gira em torno de R$ 34 milhões, repartido em diversas aplicações e investimentos.

As principais propostas de Zema nesta campanha são a privatização de estatais, o corte de gastos públicos e a reforma do sistema de impostos.

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