Romeu Zema registra candidatura à Presidência e declara R$ 178,7 milhões em patrimônio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O ex-governador de Minas Gerais declarou um patrimônio avaliado em R$ 178 milhões (R$ 49 milhões a mais que quando se candidatou ao governo de Minas)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Romeu Zema (Novo) registrou nesta quinta, 6, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua candidatura à Presidência da República. Eduardo Girão (Novo) foi registrado como seu vice.

O ex-governador de Minas Gerais declarou um patrimônio avaliado em R$ 178 milhões (R$ 49 milhões a mais do que quando se candidatou ao governo de Minas há quatro anos). Segundo a declaração de bens de Zema, R$94 milhões do patrimônio são da participação em uma holding familiar, enquanto o montante de aproximadamente R$ 56 milhões vem de fundos de investimentos.

Esta é a primeira eleição para o Executivo federal que Zema participa. Anteriormente, ele disputou apenas duas eleições estaduais em Minas Gerais, sendo eleito governador em 2018, com reeleição ao mesmo cargo em 2022.

Eduardo Girão é senador pelo estado do Ceará, com mandato até 2026. Seu patrimônio declarado gira em torno de R$ 34 milhões, repartido em diversas aplicações e investimentos.

As principais propostas de Zema nesta campanha são a privatização de estatais, o corte de gastos públicos e a reforma do sistema de impostos.