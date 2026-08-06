Raquel diz que Mendonça Filho não é seu candidato ao Senado
A governadora reforçou as candidaturas da sua majoritária com Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte e ainda destacou o apoio de Miguel Coelho à reeleição
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Com a chapa majoritária definida ao lado de Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) para o Senado, a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que o deputado federal Mendonça Filho, candidato à Casa Alta pelo PL, não é seu candidato, em entrevista à CNN nesta quinta-feira (6).
“A gente apresenta uma chapa que tem o seu DNA nessa entrega que nós estamos fazendo ao nosso estado dentro da construção do nosso grupo político. O PL lança um candidato avulso. Tenho todo o respeito por Mendonça, mas ele não é o nosso candidato a senador da república. Os nossos dois senadores estão colocados. Cada um tem a sua legitimidade, a sua trajetória, tem o direito de disputar a eleição”, defendeu a gestora.
Ao se lançar na disputa, Mendonça disse não ter consultado Raquel para se colocar como candidato ao Senado, mas assegurou que segue ao lado da chefe do Executivo em Pernambuco, e que votará nela para seguir na gestão.
A candidatura foi lançada após Miguel Coelho (UB) retirar seu nome da disputa pela vaga ao Senado da Federação União Progressista na chapa de Raquel. O presidente do União Brasil em Pernambuco, por sua vez, declarou apoio da legenda à candidatura de Mendonça, deixando de lado os nomes propostos pela governadora, incluindo Eduardo da Fonte, presidente da federação da qual Coelho faz parte.
Mendonça foi um dos principais interlocutores da aliança entre o ex-prefeito de Petrolina e a governadora quando Miguel ainda integrava, até março, a base de João Campos (PSB), então prefeito do Recife e agora candidato ao Governo de Pernambuco.
Na entrevista, Raquel aproveitou para reforçar que Miguel segue apoiando sua candidatura à reeleição, mesmo com apoio declarado a um candidato fora da majoritária.
“Miguel Coelho coloca-se agora, inclusive durante a convenção realizada ontem, que apoia a nossa reeleição, por entender que o processo de mudança que iniciou no nosso estado”, destacou.
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Relação com o próximo governante
Ao ser perguntada sobre a relação que deseja estabelecer com o governante eleito para a Presidência da República nas eleições de outubro, a governadora manteve seu posicionamento neutro e disse se preocupar com os rótulos impostos pela polarização.
“A gente vai ter uma discussão que vai se dar na esfera nacional sobre o governo federal e eu sempre tenho a preocupação da gente não buscar trabalhar rótulos. Eu tenho pessoas que voltam conosco, que estão dentro do PT e que estão em todos os partidos políticos do Brasil”, afirmou.