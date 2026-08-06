"Quando se mexe com a Previdência Social, mexe-se com o Brasil inteiro", diz Wolney Queiroz

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Ministro fala que Previdência terá papel central nas eleições, destaca resultados do governo Lula e diz que gestão chega fortalecida na disputa

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A Previdência Social deverá grande espaço no debate das eleições de 2026, na avaliação do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. Em entrevista ao Jornal do Commercio, concedida durante a Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana, o ministro afirmou que a dimensão do sistema previdenciário faz do tema uma pauta inevitável em qualquer disputa eleitoral. Segundo ele, a área responde por 47% do orçamento primário do Governo Federal, reúne cerca de 118 milhões de segurados e 77 milhões de contribuintes. “Quando se mexe com a Previdência Social, mexe-se com o Brasil inteiro”, afirmou.

Ao defender o desempenho da gestão do presidente Lula (PT), Wolney disse que o governo acumula resultados positivos em diferentes áreas e, por isso, chega preparado para enfrentar os debates eleitorais. O ministro citou indicadores como a saída do Brasil do mapa da fome, a redução da pobreza extrema, a queda do desemprego para o menor nível da série histórica e a retomada de investimentos, além da expansão do programa Minha Casa, Minha Vida, que, segundo ele, soma cerca de 3 milhões de moradias contratadas para famílias de baixa renda. “Temos entregas muito sólidas para apresentar à sociedade brasileira”, declarou.

De acordo com o ministro, cerca de R$ 3,3 bilhões já foram devolvidos a aproximadamente 5 milhões de beneficiários, enquanto a Advocacia-Geral da União bloqueou mais de R$ 6 bilhões para reforçar o ressarcimento aos cofres públicos. Ele também afirmou que a meta do governo é zerar a fila de espera do INSS nos próximos meses, classificando a iniciativa como inédita.

Sobre a definição do vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro, o ministro preferiu não fazer avaliações sobre a chapa adversária. “Cada um vota no seu time e o jogo só começa dia 16. Que vença o melhor. E eu sei que o melhor é aquele que mais faz”, concluiu.