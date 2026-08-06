fechar
Política | Notícia

"Quando se mexe com a Previdência Social, mexe-se com o Brasil inteiro", diz Wolney Queiroz

Ministro fala que Previdência terá papel central nas eleições, destaca resultados do governo Lula e diz que gestão chega fortalecida na disputa

Por Larissa Aguiar Publicado em 06/08/2026 às 17:12 | Atualizado em 06/08/2026 às 18:38
Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz
Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz - TIÃO SIQUEIRA

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Previdência Social deverá grande espaço no debate das eleições de 2026, na avaliação do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. Em entrevista ao Jornal do Commercio, concedida durante a Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana, o ministro afirmou que a dimensão do sistema previdenciário faz do tema uma pauta inevitável em qualquer disputa eleitoral. Segundo ele, a área responde por 47% do orçamento primário do Governo Federal, reúne cerca de 118 milhões de segurados e 77 milhões de contribuintes. “Quando se mexe com a Previdência Social, mexe-se com o Brasil inteiro”, afirmou.

Ao defender o desempenho da gestão do presidente Lula (PT), Wolney disse que o governo acumula resultados positivos em diferentes áreas e, por isso, chega preparado para enfrentar os debates eleitorais. O ministro citou indicadores como a saída do Brasil do mapa da fome, a redução da pobreza extrema, a queda do desemprego para o menor nível da série histórica e a retomada de investimentos, além da expansão do programa Minha Casa, Minha Vida, que, segundo ele, soma cerca de 3 milhões de moradias contratadas para famílias de baixa renda. “Temos entregas muito sólidas para apresentar à sociedade brasileira”, declarou.

Leia Também

De acordo com o ministro, cerca de R$ 3,3 bilhões já foram devolvidos a aproximadamente 5 milhões de beneficiários, enquanto a Advocacia-Geral da União bloqueou mais de R$ 6 bilhões para reforçar o ressarcimento aos cofres públicos. Ele também afirmou que a meta do governo é zerar a fila de espera do INSS nos próximos meses, classificando a iniciativa como inédita.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sobre a definição do vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro, o ministro preferiu não fazer avaliações sobre a chapa adversária. “Cada um vota no seu time e o jogo só começa dia 16. Que vença o melhor. E eu sei que o melhor é aquele que mais faz”, concluiu.

Leia também

Ministro da Previdência nega necessidade de nova reforma que aumente idade de aposentadoria
INSS

Ministro da Previdência nega necessidade de nova reforma que aumente idade de aposentadoria
PF investiga aplicação de R$ 3 milhões do fundo previdenciário de Paulista em investimentos ligados ao Banco Master
Operação

PF investiga aplicação de R$ 3 milhões do fundo previdenciário de Paulista em investimentos ligados ao Banco Master

Compartilhe

Tags

Imagem de Larissa Aguiar

Larissa Aguiar

larissaaguiarjorn@gmail.com