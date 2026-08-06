"Meus sonhos continuam vivos", diz Miguel Coelho ao anunciar candidatura à Deputado Federal

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou ter aceitado o "novo desafio" após receber manifestações de apoio de lideranças políticas

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O ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho anunciou, nesta quinta-feira (6), que será candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou ter aceitado o “novo desafio” após receber manifestações de apoio de lideranças políticas e de eleitores pernambucanos, e declarou que pretende atuar em Brasília para conquistar recursos para obras e projetos no Estado, além de contribuir para um eventual segundo mandato da governadora Raquel Lyra.



No vídeo, Miguel afirmou que as mensagens recebidas nos últimos dias reforçaram sua decisão de permanecer na vida pública. “Meus sonhos continuam vivos. Abraço esse novo desafio com o coração cheio de esperança e com a certeza da vitória”, declarou. O ex-prefeito também agradeceu o apoio da família, citando a esposa, Lara, e o irmão, o deputado federal Fernando Filho, que também disputará a reeleição.