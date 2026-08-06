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Política | Notícia

Governo tira Marcola de conselho de empresa pública

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a alteração da indicação decorre da saída de Marcola do governo. Marcola exercia cargo desde 2023

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/08/2026 às 20:27
Marcola deixa o comando da campanha de Lula após revelação de favorecimentos envolvendo a lobista de Careca do INSS
Marcola deixa o comando da campanha de Lula após revelação de favorecimentos envolvendo a lobista de Careca do INSS - Ricardo Stuckert/PR

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O governo federal decidiu não reconduzir Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o conselho de administração da Terracap. A estatal, que gere o patrimônio imobiliário de Brasília, pertence ao Distrito Federal, mas a União é acionista minoritária e, por isso, tem direito a indicações.

A informação foi publicada pelo SBT News e confirmada pelo Estadão.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que a alteração da indicação decorre da saída de Marcola do governo.

"Os assentos de representação da União em conselhos públicos são destinados a servidores públicos formalmente nomeados, observados os requisitos legais e normativos aplicáveis. Desse modo, todas as vagas ocupadas por pessoas que deixam a administração federal são sempre substituídas", informou a Secom

Marcola exercia cargo no colegiado da empresa desde 2023. Ele entrou na mira da Polícia Federal por ter recebido R$ 249 mil da lobista Roberta Luchsinger, suspeita da prática de tráfico de influência junto com Fabio Luis da Silva, conhecido como Lulinha

A aliados, o ex-chefe de gabinete afirma que os repasses foram efetuados a título de empréstimo.

No conselho da Terracap, ele recebia R$ 12,4 mil mensais, além dos R$ 31,9 mil a que tinha direito pelo cargo na Presidência. Conforme revelou o Estadão, os cargos do governo no colegiado da empresa são usados para turbinar salários de auxiliares de ministros e do próprio presidente.

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