Flávio Bolsonaro: Vamos acabar com taxa de 12% para exportação de petróleo
Candidato do PL diz que pretende extinguir a taxa de 12% sobre a exportação de petróleo bruto e revisar a reforma tributária para reduzir exceções
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O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 6, que, se eleito, revogará a alíquota de 12% do imposto sobre a exportação de petróleo bruto.
"Vamos acabar com essa alíquota de exportação de petróleo de 12% que inventaram por causa da guerra. Foi o que a Argentina fez, meteu imposto de exportação sobre a carne e qual a consequência? Pararam de produzir, desabastecimento, preço alto, todo mundo passou fome", declarou em São Paulo, em entrevista ao podcast Market Makers.
Em julho, o Comitê de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) decidiu manter a alíquota de 12% do Imposto de Exportação sobre óleo bruto de petróleo ou minerais betuminosos. A medida tem caráter temporário de até 60 dias e será reavaliada com 30 dias. Segundo o órgão, a decisão foi motivada pela deterioração do cenário geopolítico no Oriente Médio.
Reforma tributária
Flávio repetiu a intenção de revisar a reforma tributária, prevista para entrar em vigor a partir de 2027 - atualmente, ela está em fase de testes. "Temos que rever essa reforma. A quantidade de exceções era tão grande que íamos partir para o maior Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) do mundo. Minha lógica sempre foi para modernizar arcabouço, enxugar quantidade de impostos, tem que ter um modelo para facilitar recolhimento e acima de tudo, redução de impostos", afirmou.
O senador também defendeu a redução do número de exceções previstas pela reforma: "Temos que ver os mecanismos, onde ela pode ser cortada, exceções possam ser diminuídas ou possam ter previsibilidade que vão acabar em algum momento", disse.