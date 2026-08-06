Assédio eleitoral tende a perder força com condenações, afirma ministro do TST Alexandre Agra

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Agra destacou que os empregados têm entendido cada vez mais que o voto é um direito livre e que não precisam se submeter a ameaças ou constrangimentos

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As decisões da Justiça do Trabalho que condenam empregadores por assédio eleitoral têm contribuído para reduzir esse tipo de prática durante as campanhas. A avaliação é do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Alexandre Agra, em entrevista concedida ao Jornal do Commercio durante a Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana.

Segundo ele, embora o problema ainda exista, a responsabilização das empresas contribui para ampliar a conscientização de trabalhadores e empregadores.

Para o ministro, as condenações têm importante efeito pedagógico. "Todos ficam conhecendo esse tipo de condenação. Esse conhecimento faz com que isso passe de boca em boca", afirmou. Na avaliação dele, a divulgação das decisões incentiva trabalhadores a denunciarem situações de pressão política no ambiente de trabalho.

Agra destacou que os empregados têm compreendido cada vez mais que o voto é um direito livre e que não precisam se submeter a ameaças ou constrangimentos. "O trabalhador passa a ter consciência de que não deve se submeter a isso, que existe uma saída", disse. Para ele, esse processo tende a produzir efeitos semelhantes aos observados no combate ao assédio moral.

O ministro ponderou, contudo, que as decisões judiciais, isoladamente, não resolvem o problema. Ainda assim, considera que elas funcionam como um instrumento capaz de reduzir a ocorrência dessas práticas. "Não estou dizendo que isso vai resolver o problema como um todo, mas serve como uma forma de minimizar", ressaltou.

Prevenção

Questionado sobre o papel da Justiça do Trabalho nas eleições, Alexandre Agra afirmou que a atuação preventiva continuará sendo uma das principais frentes de trabalho. Além das campanhas de conscientização, ele destacou a importância do Ministério Público do Trabalho (MPT) na investigação de denúncias.

Segundo o ministro, diante de indícios de assédio eleitoral, o MPT pode instaurar inquéritos e ajuizar ações civis públicas para responsabilizar empresas que tenham pressionado trabalhadores em razão de suas escolhas políticas. Para ele, a atuação conjunta dos órgãos de fiscalização fortalece a proteção da liberdade de voto.

Sobre o perfil das empresas, Agra evitou associar a prática a um porte específico. Segundo ele, casos de assédio eleitoral podem ocorrer em empresas pequenas, médias ou grandes, ainda que nem sempre de maneira explícita.

"O assédio nem sempre acontece de forma direta. Muitas vezes são mensagens que sugerem que determinado resultado eleitoral pode afetar a lucratividade da empresa ou colocar empregos em risco", explicou. Na avaliação do ministro, esse tipo de discurso indireto também pode configurar pressão indevida sobre o trabalhador e merece atenção da Justiça do Trabalho.