Assédio eleitoral tende a perder força com condenações, afirma ministro do TST Alexandre Agra
Agra destacou que os empregados têm entendido cada vez mais que o voto é um direito livre e que não precisam se submeter a ameaças ou constrangimentos
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As decisões da Justiça do Trabalho que condenam empregadores por assédio eleitoral têm contribuído para reduzir esse tipo de prática durante as campanhas. A avaliação é do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Alexandre Agra, em entrevista concedida ao Jornal do Commercio durante a Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana.
Segundo ele, embora o problema ainda exista, a responsabilização das empresas contribui para ampliar a conscientização de trabalhadores e empregadores.
Para o ministro, as condenações têm importante efeito pedagógico. "Todos ficam conhecendo esse tipo de condenação. Esse conhecimento faz com que isso passe de boca em boca", afirmou. Na avaliação dele, a divulgação das decisões incentiva trabalhadores a denunciarem situações de pressão política no ambiente de trabalho.
Agra destacou que os empregados têm compreendido cada vez mais que o voto é um direito livre e que não precisam se submeter a ameaças ou constrangimentos. "O trabalhador passa a ter consciência de que não deve se submeter a isso, que existe uma saída", disse. Para ele, esse processo tende a produzir efeitos semelhantes aos observados no combate ao assédio moral.
O ministro ponderou, contudo, que as decisões judiciais, isoladamente, não resolvem o problema. Ainda assim, considera que elas funcionam como um instrumento capaz de reduzir a ocorrência dessas práticas. "Não estou dizendo que isso vai resolver o problema como um todo, mas serve como uma forma de minimizar", ressaltou.
Prevenção
Questionado sobre o papel da Justiça do Trabalho nas eleições, Alexandre Agra afirmou que a atuação preventiva continuará sendo uma das principais frentes de trabalho. Além das campanhas de conscientização, ele destacou a importância do Ministério Público do Trabalho (MPT) na investigação de denúncias.
Segundo o ministro, diante de indícios de assédio eleitoral, o MPT pode instaurar inquéritos e ajuizar ações civis públicas para responsabilizar empresas que tenham pressionado trabalhadores em razão de suas escolhas políticas. Para ele, a atuação conjunta dos órgãos de fiscalização fortalece a proteção da liberdade de voto.
Sobre o perfil das empresas, Agra evitou associar a prática a um porte específico. Segundo ele, casos de assédio eleitoral podem ocorrer em empresas pequenas, médias ou grandes, ainda que nem sempre de maneira explícita.
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"O assédio nem sempre acontece de forma direta. Muitas vezes são mensagens que sugerem que determinado resultado eleitoral pode afetar a lucratividade da empresa ou colocar empregos em risco", explicou. Na avaliação do ministro, esse tipo de discurso indireto também pode configurar pressão indevida sobre o trabalhador e merece atenção da Justiça do Trabalho.