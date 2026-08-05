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Política | Notícia

Quaest: Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, mas diferença diminui

Presidente aparece com 44% das intenções de voto, contra 39% do senador do PL; distância entre os dois cai para cinco pontos

Por Ryann Albuquerque Publicado em 05/08/2026 às 7:12 | Atualizado em 05/08/2026 às 7:20
Pesquisa Quaest divulgada nesta ter&ccedil;a-feira (28) aponta lideran&ccedil;a do presidente Luiz In&aacute;cio Lula da Silva (PT) em Pernambuco, com 55% das inten&ccedil;&otilde;es de voto, contra 21% do senador Fl&aacute;vio Bolsonaro (PL)
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (28) aponta liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Pernambuco, com 55% das intenções de voto, contra 21% do senador Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Senado

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5).

No principal cenário testado pelo instituto, Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o presidente lidera numericamente fora do cenário de empate técnico.

Na comparação com o levantamento anterior, Lula oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Flávio Bolsonaro avançou dois pontos. Com isso, a diferença entre os dois caiu de oito para cinco pontos percentuais.

Outros 13% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas. Já 4% disseram estar indecisos.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.

Veja os números abaixo:

Segundo turno – Presidente – Quaest

Lula (PT): 44% (-1)
Flávio Bolsonaro (PL): 39% (+2)
Branco/nulo/não vai votar: 13%
Indecisos: 4%

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.