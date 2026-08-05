Quaest : Lula mantém liderança no primeiro turno, mas vê vantagem sobre Flávio Bolsonaro diminuir

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Presidente aparece com 39% das intenções de voto, enquanto senador do PL sobe para 30%; distância entre os dois cai para nove pontos

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida presidencial em um eventual primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5).

O petista aparece com 39% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 30%.



Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Flávio Bolsonaro avançou dois pontos. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 10 para 9 pontos percentuais, embora o presidente permaneça na liderança do cenário estimulado.



Outros candidatos

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4% das intenções de voto. Romeu Zema (Novo) registra 2%. Os demais candidatos somam 13%, enquanto 10% dos entrevistados se declararam indecisos e 8% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.

Veja os números abaixo:

Primeiro turno – Presidente – Quaest

Lula (PT): 39% (-1)

Flávio Bolsonaro (PL): 30% (+2)

Outros candidatos: 13%

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 8%



Demais candidatos

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 2%

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