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Política | Notícia

Quaest : Lula mantém liderança no primeiro turno, mas vê vantagem sobre Flávio Bolsonaro diminuir

Presidente aparece com 39% das intenções de voto, enquanto senador do PL sobe para 30%; distância entre os dois cai para nove pontos

Por Ryann Albuquerque Publicado em 05/08/2026 às 7:07
Colagem de fotos do presidente Lula (PT) e do senador Fl&aacute;vio Bolsonaro (PL)
Colagem de fotos do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert /Andressa Anholete

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida presidencial em um eventual primeiro turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5).

O petista aparece com 39% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 30%.

Em relação ao levantamento anterior, Lula oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Flávio Bolsonaro avançou dois pontos. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 10 para 9 pontos percentuais, embora o presidente permaneça na liderança do cenário estimulado.

Outros candidatos 

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4% das intenções de voto. Romeu Zema (Novo) registra 2%. Os demais candidatos somam 13%, enquanto 10% dos entrevistados se declararam indecisos e 8% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.

Veja os números abaixo:

Primeiro turno – Presidente – Quaest

Lula (PT): 39% (-1)
Flávio Bolsonaro (PL): 30% (+2)
Outros candidatos: 13%
Indecisos: 10%
Branco/nulo/não vai votar: 8%

Demais candidatos

Renan Santos (Missão): 4%
Ronaldo Caiado (PSD): 4%
Romeu Zema (Novo): 2%

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.