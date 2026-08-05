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Política | Notícia

Quaest: Flávio Bolsonaro tem maior rejeição entre nomes testados com 54%; Lula aparece com 52%

Pesquisa Genial/Quaest mostra que 54% dos entrevistados dizem conhecer o senador e não votar nele; presidente tem 52% de rejeição no mesmo critério

Por Ryann Albuquerque Publicado em 05/08/2026 às 7:53 | Atualizado em 05/08/2026 às 7:57
De acordo com a pequisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15), Lula (PT) vence todos os adversários no segundo turno
De acordo com a pequisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15), Lula (PT) vence todos os adversários no segundo turno - Ricardo Stuckert/PR; Andressa Anholete/Agência Senado; Walter Folador/Governo de Goiás; Luiz Rebelato/Divulgação; Dirceu Aurélio/Secom-MG

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com a maior taxa de rejeição entre os nomes testados pela pesquisa Genial/Quaest para a disputa presidencial de 2026. Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira (5), 54% dos entrevistados afirmam que conhecem o parlamentar, mas não votariam nele.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na sequência, com 52% de rejeição no mesmo critério. O levantamento considera a parcela dos eleitores que afirmam conhecer o candidato e declarar que não votariam nele.

Entre os dois principais nomes testados, Lula apresenta 45% de eleitores que conhecem e votariam nele, enquanto 3% dizem não conhecer o presidente. Já Flávio Bolsonaro tem 41% que conhecem e votariam e 5% que afirmam não conhecê-lo.

A pesquisa também mediu o conhecimento potencial de voto dos demais nomes avaliados pela Quaest. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 34% de rejeição, seguido por Romeu Zema (Novo), com 32%, Cabo Daciolo, com 28%, Renan Santos (Missão), com 20%, e o escritor Augusto Cury (Avante), com 16%.

A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. As entrevistas foram realizadas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026

Conhecimento potencial de voto e rejeição – Quaest

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Conhece e votaria: 45%
Não conhece: 3%
Conhece e não votaria (rejeição): 52%

Flávio Bolsonaro (PL):

Conhece e votaria: 41%
Não conhece: 5%
Conhece e não votaria (rejeição): 54%

Ronaldo Caiado (PSD):

Conhece e votaria: 22%
Não conhece: 44%
Conhece e não votaria (rejeição): 34%

Romeu Zema (Novo):

Conhece e votaria: 19%
Não conhece: 49%
Conhece e não votaria (rejeição): 32%

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Renan Santos (Missão):

Conhece e votaria: 15%
Não conhece: 65%
Conhece e não votaria (rejeição): 20%

Augusto Cury (Avante): 

Conhece e votaria: 10%
Não conhece: 74%
Conhece e não votaria (rejeição): 16%

Cabo Daciolo (Mobiliza)

Conhece e votaria: 8%
Não conhece: 64%
Conhece e não votaria (rejeição): 28%

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.