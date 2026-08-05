Quaest: aprovação do governo Lula supera desaprovação pelo segundo levantamento seguido

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Pesquisa Genial/Quaest mostra que 48% dos eleitores aprovam a gestão do presidente, enquanto 47% desaprovam

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A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente acima da desaprovação pelo segundo levantamento consecutivo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5). O levantamento mostra que 48% dos eleitores entrevistados aprovam a gestão do petista, enquanto 47% desaprovam.

Como a pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois índices permanecem dentro de uma situação de empate técnico.

Os números são os mesmos registrados no levantamento anterior, divulgado em julho. Na rodada passada, 48% avaliavam positivamente o governo, enquanto 47% desaprovavam a gestão. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. As entrevistas foram realizadas presencialmente, em domicílios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.

Veja os números abaixo:



Aprovação do governo Lula – Quaest

Aprova: 48% (0)

Desaprova: 47% (0)

Não sabe/não respondeu: 5%

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