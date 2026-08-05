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Política | Notícia

Quaest: aprovação do governo Lula supera desaprovação pelo segundo levantamento seguido

Pesquisa Genial/Quaest mostra que 48% dos eleitores aprovam a gestão do presidente, enquanto 47% desaprovam

Por Ryann Albuquerque Publicado em 05/08/2026 às 7:35
Presidente Luiz In&aacute;cio Lula da Silva (PT) tem aprova&ccedil;&atilde;o de 48% e desaprova&ccedil;&atilde;o de 47%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5).
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 48% e desaprovação de 47%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5). - Valter Campanato/Agência Brasil

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A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente acima da desaprovação pelo segundo levantamento consecutivo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5). O levantamento mostra que 48% dos eleitores entrevistados aprovam a gestão do petista, enquanto 47% desaprovam.

Como a pesquisa possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois índices permanecem dentro de uma situação de empate técnico.

Os números são os mesmos registrados no levantamento anterior, divulgado em julho. Na rodada passada, 48% avaliavam positivamente o governo, enquanto 47% desaprovavam a gestão. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2026. As entrevistas foram realizadas presencialmente, em domicílios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.

Veja os números abaixo:

Aprovação do governo Lula – Quaest

Aprova: 48% (0)
Desaprova: 47% (0)
Não sabe/não respondeu: 5%

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.