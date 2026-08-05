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Política | Notícia

Mendonça aposta na força de Miguel Coelho no interior para chegar ao Senado

Com apoio do grupo Coelho, deputado amplia sua base política no interior e eleva a competitividade na disputa por uma das vagas ao Senado

Por Ryann Albuquerque , Larissa Aguiar Publicado em 05/08/2026 às 11:57 | Atualizado em 05/08/2026 às 12:18
Convenção do PL Pernambuco
Convenção do PL Pernambuco - JAILTON JR./JC IMAGEM

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A entrada do deputado federal Mendonça Filho (PL) na disputa pelo Senado conta com um reforço estratégico: a adesão do grupo político liderado pelo ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil).

Em entrevista concedida à Rádio Jornal, nesta terça-feira (5), Mendonça afirmou que a movimentação construída por Miguel no interior de Pernambuco será um dos principais ativos de sua campanha, ampliando sua presença fora da Região Metropolitana.

"O apoio dele para mim é algo muito importante", afirmou o deputado ao destacar que Miguel chega à campanha acompanhado do apoio do grupo de gestores municipais que fortalecem a presença da candidatura no interior.

O interior pode desempenhar papel decisivo na disputa majoritária, sobretudo quando candidatos conseguem reunir o apoio de prefeitos e grupos políticos com forte influência regional. Nesse cenário, a adesão do grupo Coelho representa um ganho de densidade eleitoral para a candidatura do liberal.

Ao absorver a base política de Miguel Coelho, Mendonça amplia sua competitividade no eleitorado de centro-direita e passa a ocupar um espaço que, até poucos dias atrás, era visto como estratégico para a composição da chapa governista.

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Com isso, o cenário se torna mais desafiador para o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), pré-candidato ao Senado ao lado da governadora Raquel Lyra (PSD).

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As alianças costuradas por Miguel no interior, inicialmente consideradas um trunfo para a formação da base governista, passam agora a fortalecer uma candidatura independente ao Senado.

E, talvez, o único impactado seja Eduardo da Fonte, porque, apesar de disputar o Senado fora da chapa de Raquel, Mendonça reiterou, durante a entrevista, que seguirá apoiando a reeleição da governadora.

Segundo ele, sua relação política com Raquel Lyra vem desde o segundo turno das eleições de 2022 e permanece inalterada.

Ao mesmo tempo, afirmou que sua candidatura busca preencher o “vácuo político” da centro-direita na disputa pelo Senado após a saída de Miguel Coelho da corrida eleitoral.

Apoio do Novo

RYANN ALBUQUERQUE/JC
Mendonça Filho recebe apoio do Novo para candidatura ao Senado - RYANN ALBUQUERQUE/JC

Logo após a entrevista na Rádio Jornal, Mendonça Filho participou de um evento onde recebeu apoio do partido Novo em Pernambuco para sua disputa ao Senado. Durante o encontro, ele afirmou que pretende promover uma "revolução" na política e reforçou que fará uma campanha com caminho independente.

O deputado também criticou candidaturas que, segundo ele, possuem um "perfil meio fake", por se apresentarem como de direita, mas transitarem entre diferentes campos políticos.

Questionado sobre a declaração, Mendonça disse que possui uma identidade política definida e afirmou que sua trajetória sempre esteve ligada à direita liberal e conservadora, diferentemente de outros candidatos que, na avaliação dele, mudam de posicionamento conforme as circunstâncias.

Na mesma coletiva, o presidente estadual do Novo, Técio Teles, classificou como "muito natural" a decisão do partido de apoiar a candidatura de Mendonça Filho ao Senado.

Ao justificar o posicionamento da legenda, Teles afirmou que o Novo não apoiaria um candidato da esquerda e acrescentou: "muito menos Eduardo da Fonte". Segundo ele, o deputado federal transita entre diferentes campos políticos, argumento que reforçou a escolha da sigla pelo ex-ministro.

Participaram do ato Carlos Sant'Anna, candidato ao Senado pelo Novo, a prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino, o deputado estadual Renato Antunes, o vereador do Recife Eduardo Moura.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.

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Larissa Aguiar

larissaaguiarjorn@gmail.com