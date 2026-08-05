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Política | Notícia

Marcola deixa campanha de Lula após PF identificar pagamento feito por lobista ligada a Lulinha

Ex-chefe de gabinete do presidente afirma que valor se refere a um empréstimo privado, posteriormente quitado com transferência de R$ 249 mil

Por Alice Lins Publicado em 05/08/2026 às 18:54 | Atualizado em 05/08/2026 às 18:54
Marco Aur&eacute;lio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete de Lula
Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete de Lula - Reprodução @Renan Fernandes via Facebook

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O cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixou a campanha do petista nesta quarta-feira (05).

Após a Polícia Federal descobrir uma transferência financeira feita a ele pela empresária Roberta Luchsinger, apontada como lobista em negócios do Careca do INSS, Marcola, como é conhecido, pediu para sair. Ele havia deixado a chefia de gabinete de Lula, no Palácio do Planalto, para integrar o comando da campanha à reeleição.

Braço direito de Lula, ele afirmou que fez um empréstimo em caráter privado e o quitou com um repasse de R$ 249 mil. Roberta é amiga do empresário e filho mais velho do petista, Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha). Tanto ela quanto Fábio são investigados em inquéritos da PF, sob suspeita de tráfico de influência no governo federal.

Pressionado após a revelação do pagamento, o assessor conversou com o presidente e solicitou a saída de Marcola da equipe para que o caso não contaminasse a campanha.

Conforme informações do Estadão, na noite da última terça (04), ministros já diziam que Marcola deveria sair do comitê, pois Flávio Bolsonaro (PL), candidato e principal adversário de Lula, já começava a explorar o assunto nas redes sociais.

Em duas notas divulgadas na noite de terça-feira, Marcola disse que sua atuação pública sempre foi pautada pela ética.

"Em primeiro lugar, meus sigilos bancário e fiscal estão integralmente à disposição da Justiça", escreveu ele.

"Faço isso para deixar claro e público que jamais houve nada além do empréstimo pessoal que obtive junto a ela (Roberta Luchsinger), pago com a transferência bancária de R$ 249 mil – uma movimentação estritamente privada", finalizou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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