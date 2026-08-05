Marcola deixa campanha de Lula após PF identificar pagamento feito por lobista ligada a Lulinha
Ex-chefe de gabinete do presidente afirma que valor se refere a um empréstimo privado, posteriormente quitado com transferência de R$ 249 mil
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O cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixou a campanha do petista nesta quarta-feira (05).
Após a Polícia Federal descobrir uma transferência financeira feita a ele pela empresária Roberta Luchsinger, apontada como lobista em negócios do Careca do INSS, Marcola, como é conhecido, pediu para sair. Ele havia deixado a chefia de gabinete de Lula, no Palácio do Planalto, para integrar o comando da campanha à reeleição.
Braço direito de Lula, ele afirmou que fez um empréstimo em caráter privado e o quitou com um repasse de R$ 249 mil. Roberta é amiga do empresário e filho mais velho do petista, Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha). Tanto ela quanto Fábio são investigados em inquéritos da PF, sob suspeita de tráfico de influência no governo federal.
Pressionado após a revelação do pagamento, o assessor conversou com o presidente e solicitou a saída de Marcola da equipe para que o caso não contaminasse a campanha.
Conforme informações do Estadão, na noite da última terça (04), ministros já diziam que Marcola deveria sair do comitê, pois Flávio Bolsonaro (PL), candidato e principal adversário de Lula, já começava a explorar o assunto nas redes sociais.
Em duas notas divulgadas na noite de terça-feira, Marcola disse que sua atuação pública sempre foi pautada pela ética.
"Em primeiro lugar, meus sigilos bancário e fiscal estão integralmente à disposição da Justiça", escreveu ele.
"Faço isso para deixar claro e público que jamais houve nada além do empréstimo pessoal que obtive junto a ela (Roberta Luchsinger), pago com a transferência bancária de R$ 249 mil – uma movimentação estritamente privada", finalizou.