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Política | Notícia

Lula diz que a eleição presidencial de outubro vai ser o último pleito da vida dele

"Eu vou viver 120 anos, mas essa vai ser a minha última eleição. Eu quero ir pescar, e eu sou um bom pescador", declarou.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/08/2026 às 13:02
Segundo o presidente Lula (PT), novos nomes do partido podem surgir para daqui a quatro anos
Segundo o presidente Lula (PT), novos nomes do partido podem surgir para daqui a quatro anos - LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 5, em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, que a eleição presidencial de outubro, na qual concorrerá à reeleição, será o último pleito da vida dele. Em tom de brincadeira, o presidente disse que deseja ir pescar após o término de um eventual quarto mandato.

"Eu vou viver 120 anos, mas essa vai ser a minha última eleição. Eu quero ir pescar, e eu sou um bom pescador", declarou.

Durante a entrevista, Lula também falou sobre projetos do Executivo para combater a desinformação nas redes sociais. "Precisamos ser mais duros no controle da perversidade de alguns humanos nas redes digitais", declarou.

"A gente precisa transformar em crime o cara que utiliza a internet para contar mentira sobre doenças, para dar desinformação, para mandar um cara tomar remédio que não pode tomar. Tudo isso tem que ser crime, isso não é liberdade de expressão, isso é canalhice e irresponsabilidade. Com doença, a gente não brinca", declarou o presidente.

Vacinas

No podcast gravado pela manhã, Lula também endossou que conseguiu aumentar a cobertura vacinal durante o governo dele, apesar das desinformações veiculadas na pandemia de covid-19, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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