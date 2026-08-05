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Política | Notícia

João Campos e Raquel Lyra registram candidaturas ao Governo de Pernambuco no TSE

Favoritos na corrida estadual já constam no sistema do TSE. João já protocolou programa de governo, e a governadora ainda não apresentou o documento

Por Alice Lins Publicado em 05/08/2026 às 22:04
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) são candidatos ao Governo de Pernambuco
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) são candidatos ao Governo de Pernambuco - Rodolfo Loepert/Divulgação e Igor Toscano/Divulgação

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As candidaturas do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e da governadora Raquel Lyra (PSD) ao Governo de Pernambuco foram oficialmente registradas na Justiça Eleitoral. Ambos anunciaram a entrada na disputa nas respectivas convenções, nos dias 1º e 2 de agosto. A data limite para o registro de candidatura é 15 de agosto.

João cadastrou Carlos Costa (Republicanos) como vice-governador. Essa é a quarta eleição a ser disputada pelo ex-prefeito, que já participou das eleições de 2018 como candidato a Deputado Federal por Pernambuco; em 2020 e 2024, como Prefeito do Recife; e em 2026 para o Governo do estado. Ele alegou possuir um patrimônio de R$ 2.892.723,46.

A proposta de governo registrada defende o fortalecimento da assistência social, educação, saúde e segurança pública, além de políticas específicas para grupos em situação de vulnerabilidade. Também cita investimentos em infraestrutura, desenvolvimento econômico, turismo, cultura, ciência e tecnologia.

Já Raquel Lyra possui a vice-governadora Priscila Krause (PSD) como candidata. Diferentemente de João, essa é a sexta eleição disputada pela governadora: a primeira foi em 2010, como Deputada Estadual de Pernambuco, seguida da reeleição em 2014; em 2016, como Prefeita de Caruaru, com reeleição em 2020; e em 2022 e 2026, como Governadora de Pernambuco.

Ela alegou possuir um total em bens de R$ 359.498,33. A proposta de governo ainda não foi registrada no site. 

Os demais candidatos ao governo também registraram as respectivas candidaturas: Ivan Moraes (PSOL), com Alice Gabino (Rede) como vice e proposta de governo já registrada; Guilherme Fonseca (PSTU), com Valéria Felix (PSTU) e proposta também registrada; e, por fim, Professora Camila (UP), com vice Marcelo Pessoa (UP) e plano registrado.

Senado

Apesar das convenções partidárias dos principais candidatos ao Senado já terem ocorrido em Pernambuco, Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT), Eduardo da Fonte (PP), Mendonça Filho (PL) e Túlio Gadêlha (PSD) ainda não registraram oficialmente as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O PDT realizou convenção conjunta com o PSB nos dias 1º e 2 de agosto. Já a Federação União Progressista alinhou os nomes neste dia 5. O PT realizou a convenção em Pernambuco no dia 20 de julho, reforçada no dia 1º de agosto, na coligação da Frente Popular, seguida do PSD no dia 2 de agosto. Por fim, o PL realizou a convenção no dia 4 de agosto.

Os demais candidatos, como Carlos Sant'anna (NOVO), Gorett Bitu (UP), Mariano Macedo (PSTU) e Samuel Timoteo (UP), já estão oficialmente registrados.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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