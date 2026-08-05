Federação Solidariedade e PRD declara neutralidade na eleição presidencial

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O presidente do Solidariedade já havia afirmado que o partido não apoiaria nem o presidente Lula (PT) nem o senador Flávio Bolsonaro (PL)

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A Federação formada por Solidariedade e PRD Solidária oficializou nesta quarta-feira, 5, a adoção da neutralidade na disputa presidencial para dar autonomia aos diretórios estaduais. Em nota, a direção nacional afirmou que a medida busca preservar a independência da federação diante do cenário de polarização política e permitir que cada liderança tome sua própria decisão.

"A experiência de eleições anteriores demonstrou que o simples apoio formal, desacompanhado de espaço para diálogo e influência não atende aos objetivos da Federação nem aos interesses de seus filiados", diz o comunicado.

O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, já havia adiantado a neutralidade em entrevista ao Broadcast Político, em 24 de julho.

Na ocasião, ele afirmou que o partido não apoiaria nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem o senador Flávio Bolsonaro (PL) e citou a falta de interlocução com as duas campanhas.