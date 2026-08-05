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Política | Notícia

Candidatura de João Campos ao Governo de Pernambuco é registrada no TSE

Prefeito do Recife havia oficializado a disputa durante a convenção da Frente Popular, realizada no último sábado (1º).

Por Larissa Aguiar Publicado em 05/08/2026 às 13:35
João Campos (PSB), convenção da Frente Popular. 01/08/2026. Clube Internacional do Recife
João Campos (PSB), convenção da Frente Popular. 01/08/2026. Clube Internacional do Recife - Cleyton Xavier/JC Imagem

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A candidatura do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao Governo de Pernambuco foi oficialmente registrada na Justiça Eleitoral, conforme informou o PSB Pernambuco nesta terça-feira (5). O ex-prefeito havia anunciado a entrada na disputa durante a convenção da Frente Popular, realizada no último sábado (1º). No registro, João declarou possuir patrimônio de R$ 2.892.723,46.


Esta será a quarta eleição disputada por João Campos. Em 2018, foi eleito deputado federal; em 2020 venceu a eleição para a Prefeitura do Recife; em 2024, venceu a reeleição. Agora, em 2026, busca o primeiro mandato como governador de Pernambuco.


O plano de governo apresentado pelo candidato reúne propostas em áreas como desenvolvimento social, educação, saúde, segurança pública, políticas para as mulheres, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, infraestrutura, mobilidade, habitação, meio ambiente e modernização da gestão pública. O documento também destaca ações voltadas ao fortalecimento da participação regionalizada e da transformação digital dos serviços estaduais.


Entre os compromissos listados estão a ampliação da rede socioassistencial para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, a articulação de políticas públicas para redução das desigualdades e o fortalecimento da escola pública pernambucana.

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