fechar
Política | Notícia

Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber Flávio e demais filhos no Dia dos Pais

A defesa de Bolsonaro alega o "caráter absolutamente excepcional" da data comemorativa e pede a restituição das visitas de Carlos, Jair Renan e Flávio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/08/2026 às 17:23
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização da visita dos filhos ao ex-presidente no Dia dos Pais.

A defesa alega o "caráter absolutamente excepcional" da data comemorativa e pede a restituição das visitas de Carlos Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) para "preservar os vínculos familiares e importante dimensão da convivência entre pai e filhos". Eduardo Bolsonaro não consta na lista, já que está autoexilado nos Estados Unidos.

Leia Também

Bolsonaro cumpre pena no próprio domicílio, em Brasília, e não pode receber visitas de caráter "político-eleitoral" por ordem do ministro do STF até o final das eleições de 2026.

Na sua última visita ao pai, Flávio divulgou uma carta do ex-presidente pedindo votos para sua candidatura. Na visão de Moraes, o ocorrido configurou um desvio de finalidade do direito de visita e um descumprimento da proibição do uso das redes sociais por Bolsonaro. Com isso, em 17 de julho, Flávio teve as visitas ao pai suspensas por três meses.

 

Leia também

Barroso é internado em São Paulo após sofrer intoxicação alimentar durante viagem à França
SAÚDE

Barroso é internado em São Paulo após sofrer intoxicação alimentar durante viagem à França
Flávio Bolsonaro diz que aceitará o resultado das urnas, mas critica TSE por eleições de 2022
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro diz que aceitará o resultado das urnas, mas critica TSE por eleições de 2022

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.