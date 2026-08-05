Após vários impasses, União Progressita confirma apoio à Raquel Lyra

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Federação oficializa Eduardo da Fonte na chapa majoritária, confirma apoio unânime à reeleição da governadora e mantém União Brasil na aliança

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O dia de quarta-feira (05) foi reservada para os membros da diretoria da Federação União Progressista em Pernambuco discutirem e alinharem os interesses para a eleição de 2026, que ocorre em outubro.

Na convenção, estiveram presentes o vice-presidente nacional da federação e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira; presidente da federação e candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP), os deputados Lula da Fonte (PP), Fernando Filho (União Brasil) e Antônio Coelho (União Brasil), irmãos do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho.

Segundo Fernando Filho, o partido irá manter o apoio à candidatura de Eduardo da Fonte ao Senado, mas a participação na coligação governista continua em discussão.

"Hoje não tem divergência em relação à candidatura de Dudu. A gente sempre defendeu que os dois partidos pudessem apresentar os seus candidatos. Não é porque Miguel não é candidato que a gente acha que o problema se encerra. A conversa não quebra", afirmou.

Ainda conforme dito pelo deputado, a decisão envolve a participação formal do União Brasil na aliança e o partindo continua na condição de apoiador, mas não de coligado.

"O que a gente sempre ouviu ao longo desses seis meses era de que a posição do União Brasil era irrelevante nessa coligação e que estava tudo garantido. Parece que fizeram algumas reflexões pelo lado dos assessores da governadora, de que é importante ter o apoio do União. Então, vamos conversar", declarou.

Já o candidato Eduardo da Fonte alega que a demora para a definição se dá pelo fato dos partidos ainda estarem ampliando as discussões: "Nós estamos em um processo de ampliação, não num processo de impasse", disse.

O parlamentar afirma que a federação está buscando apresentar uma demonstração de força política ao lado da atual governadora e que está seguindo um planejamento já estabelecido. Além disso, ele diz que estão trabalhando em busca do fortalecimento da chapa governista.

"Não é uma decisão individual. É uma decisão coletiva, que mostra que tem grupo político, que mostra que tem força política para o bem de Pernambuco. Não é um projeto que atende A ou B. É um projeto coletivo de força, de tranquilidade e de unidade", afirmou.

O deputado Lula da Fonte reafirmou que a Federação União Progressista já definiu a chapa oficial em apoio à governadora Raquel Lyra e descartou a possibilidade de o deputado Mendonça Filho (União Brasil) integrar essa composição.

"A gente respeita a história, a trajetória do deputado Mendonça Filho, mas ele não faz parte da chapa oficial. Isso foi uma condução da governadora Raquel Lyra através da sua liderança. Então, ele não terá o apoio da Federação União Progressistas e não terá, consequentemente, também o nosso apoio", diz.

Ele também destacou que a federação está unificada em torno do projeto de reeleição da governadora e da composição majoritária já apresentada.

"A maioria dos nossos quadros, a maioria dos nossos filiados entendem que a governadora vem fazendo um brilhante trabalho e isso, com certeza, através de uma chapa majoritária com o deputado Eduardo da Fonte e com o deputado Filipe Gadelha para disputar o Senado Federal, a federação está absolutamente contemplada", disse.

Também presente no encontro, o deputado Túlio Gadêlha (PSD), um dos nomes que compõem a chapa majoritária apoiada por Raquel Lyra para o Senado, afirmou que a candidatura lançada pelo PL não representa a posição do governo estadual.

"É importante ressaltar que o PL, o partido de Bolsonaro, não está coligado com Raquel. O PL lançou uma candidatura avulsa, que não foi dialogada com a governadora. Por isso, tenho completa tranquilidade de que isso não representa o governo da governadora Raquel Lyra", afirmou.

O parlamentar acrescentou que a definição oficial sobre o apoio ao Senado cabe à Federação União Progressista e que a decisão seria tomada de forma coletiva pelos integrantes da aliança.

"Nada adianta um partido declarar apoio se a federação não se posicionar. E é por isso que hoje a federação está reunida aqui, em sua maioria, democraticamente, e vai decidir quem eles vão apoiar para o Senado", disse.

Definições

Com reuniões ocorrendo entre pausas e retomadas desde às 11h da manhã, as lideranças participaram de uma conversa definitiva ao final da tarde desta quarta. Assim, Eduardo da Fonte foi oficializado como candidato na chapa majoritária de Raquel Lyra e esclareceu que a coligação da federação foi definida por unanimidade.

"Foi aprovado por unanimidade por todos os integrantes da executiva. A coligação da governadora Raquel Lyra terá todos os integrantes da federação com muita vontade de trabalhar, com muita força política, com muita capacidade de juntar. A política é isso aí. Juntar, é somar, é juntar força para fazer a entrega do estado de Pernambuco", diz Eduardo.

Após a retirada da candidatura de Miguel Coelho (União Brasil) no último sábado (1º) da disputa para o senado, Eduardo o agradeceu e disse que o ex-prefeito de Petrolina "será fundamental para a vitória da chapa completa". Ele também destaca o apoio da União Progressista no processo.

"A Federação é quem me deu força para estar ao lado do povo de Pernambuco, trabalhando, lutando, para que a gente possa conquistar uma cadeira no Senado Federal, para levantar o farol de Pernambuco, para dizer, Pernambuco tem um senador, Pernambuco tem um representante que vai enfrentar e trabalhar para poder transformar a vida das pessoas", afirma.

Ao encerrar a convenção, o candidato ao senado ressalta que não será um senador de direita ou de esquerda, mas de Pernambuco.

"Um senador que não vai defender a direita nem a esquerda, de qualquer partido, mas o povo de Pernambuco. A gente hoje a porta do Senado Federal, para trazer saúde, para trazer educação, para uma mãe cuidar de uma criança autista. A gente cuidar da vida do povo de Pernambuco", finaliza.