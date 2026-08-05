Após sinalizar vice mulher, Flávio Bolsonaro escolhe Alfredo Gaspar para a disputa presidencial

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Deputado federal por Alagoas e relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar é anunciado como candidato a vice-presidente na chapa do senador do PL.

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), anunciou nesta quarta-feira (5) o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice-presidente em sua chapa para as eleições deste ano. A oficialização ocorreu durante coletiva de imprensa, no último dia do prazo para a realização das convenções partidárias.



Deputado federal por Alagoas e ex-integrante do Ministério Público, Alfredo Gaspar ganhou projeção nacional ao relatar a CPMI do INSS, um dos principais focos de desgaste do governo Lula. Em seu primeiro discurso como candidato a vice, destacou a honra de integrar a chapa, ressaltou sua origem nordestina e lamentou a ausência do pai, já falecido, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Ao se dirigir a Flávio Bolsonaro, afirmou que caminhará ao seu lado com o compromisso de "transformar esse Brasil num lugar justo e decente".