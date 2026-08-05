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Política | Notícia

Alfredo Gaspar se diz 'soldado do Nordeste' e alguém simples, pronto para luta'

Gaspar lembrou do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e agradeceu ao coordenador de campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/08/2026 às 12:45 | Atualizado em 05/08/2026 às 12:46
Relatório do deputado Alfredo Gaspar, da CPMI do INSS, apontava indícios da atuação do crime organizado
Relatório do deputado Alfredo Gaspar, da CPMI do INSS, apontava indícios da atuação do crime organizado - Geraldo Magela/Ag. Senado

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O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), anunciado nesta quarta-feira, 5, como vice da chapa presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que será um "soldado" leal durante a campanha. A escolha representa um revés para Flávio, que buscava o nome de uma mulher e em composição com outro partido.

"O Brasil estaria muito melhor servido com as senhoras, mas quis Deus e o destino que este momento trouxesse um soldado do Nordeste. Um soldado que honrou a sua história com trabalho e dignidade. Alguém simples, mas que está pronto para a luta, alguém que tem boa fé, sabe o tamanho da responsabilidade. Terei lealdade e gratidão", declarou Gaspar a Flávio, na sede do PL, onde foi feito o anúncio.

Em seu discurso, Gaspar lembrou do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e agradeceu ao coordenador de campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN), além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Gaspar era anunciado como pré-candidato ao Senado por Alagoas, numa disputa em que enfrentaria Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB).

Outros cotados vão a anúncio

Uma série de políticos também esteve na sede do PL para o anúncio. Entre eles, a senadora Tereza Cristina (PP-MS); o senador Rogério Marinho (PL-RN); a deputada Bia Kicis (PL-DF); e a ex-presidente da Caixa Daniela Marques (Republicanos). Todos eles foram cotados em algum momento para o posto.

Em seu discurso, Flávio afirmou que contará com a colaboração deles na campanha e em um eventual governo, apesar de Republicanos e PP não terem selado um apoio formal ao seu nome.

"É óbvio que batalhei muito para que tivéssemos o tempo de televisão, as inserções, com outros partidos aderindo formalmente à nossa chapa nacional, mas isso não foi possível. E vejam como a representatividade de todos esses partidos, seus principais quadros, as pessoas que ajudaram a construir esse partido estão caminhando conosco", disse o filho "Zero Um" de Jair Bolsonaro.

Flávio também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-chefe de gabinete de Lula conhecido como Marcola.

"O próprio Marcola do Lula está sendo acusado de receber dinheiro que provavelmente veio do desvio do INSS. Talvez a coisa mais hedionda que pode ter acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas no nosso País, foi um governo corrupto que não respeitou nem os aposentados", disse.

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