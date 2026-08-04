Zema escolhe senador Eduardo Girão como seu vice na disputa da presidência
Com a definição, Girão deixará a disputa do Governo do Ceará. O parlamentar havia lançado sua pré-candidatura ao Executivo do estado em julho
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O senador Eduardo Girão (Novo-CE) foi escolhido como candidato a vice-presidência na chapa encabeçada por Romeu Zema (Novo) na disputa pela Presidência. A escolha foi anunciada após negociações internas conduzidas pelo ex-governador e pelo presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro.
Com a definição, Girão deixará de disputar o Governo do Ceará. O senador havia lançado sua pré-candidatura ao Executivo estadual no início de julho e, durante as convenções estaduais do partido, já havia retirado seu nome da corrida. A tendência é que a desistência da candidatura ao governo cearense seja formalizada após a oficialização da chapa presidencial.
Ao comentar a escolha do companheiro de chapa, Romeu Zema afirmou que buscava um nome alinhado aos princípios defendidos por sua candidatura.
“Sempre disse que gostaria de um parceiro de chapa que fosse uma pessoa decente e ficha limpa. Em oito anos como senador, Girão demonstrou toda a sua coragem e integridade para enfrentar o abuso de poder, a censura e a farra dos intocáveis de Brasília. Não poderia ser outra pessoa”, comentou Romeu Zema sobre seu candidato a vice-presidente.
Ao aceitar o convite para integrar a chapa presidencial, Girão falou da escolha como uma missão.
“Decidi aceitar esse convite desafiador como uma missão existencial ”, disse o Senador Eduardo Girão sobre a candidatura. “Pelos brasileiros sedentos por Justiça, quero levar o que nós acreditamos e já defendemos em nossos mandatos aos quatro cantos do país: mais segurança, mais prosperidade, mais defesa da Vida e Família, e menos abusos dos intocáveis que tomaram conta do poder público”.
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O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, falou que a composição fortalece o projeto político da legenda para a eleição presidencial.
“O senador Girão traz a experiência e a competência de quem teve um mandato exemplar no Legislativo. Junto com Romeu Zema, eles representam a coragem para enfrentar os intocáveis de Brasília e o compromisso ético necessário para liderar o país”, disse o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.