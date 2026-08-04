União Brasil anuncia neutralidade na eleição presidencial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O União Brasil anunciou nesta terça-feira, 4, que adotará a neutralidade na eleição presidencial. A posição foi definida na convenção nacional do partido, realizada esta tarde. Com a decisão, a federação que o partido forma com o PP, a União Progressista, liberou seus candidatos a apoiarem "os presidenciáveis que melhor se ajustem às articulações regionais e locais".

"Tenho consciência do peso político que a Federação União Progressista tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos. A posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade política", afirmou o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, em nota divulgada após a convenção.

A definição pela neutralidade é mais um revés para o senador Flávio Bolsonaro (PL), que buscava atrair os partidos do Centrão para sua coligação ao Palácio do Planalto. Além do União Brasil e do PP, o Republicanos também anunciou sua neutralidade na disputa nesta terça-feira. Conforme informou o Broadcast Político, o Podemos deve seguir o mesmo caminho.

