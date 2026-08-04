Republicanos decide não apoiar Flávio Bolsonaro e confirma neutralidade na disputa presidencial
Decisão nacional não altera cenário em Pernambuco, onde partido de Silvio Costa Filho mantém apoio a Lula e João Campos
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O Republicanos decidiu, nesta terça-feira (04), não apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A definição foi tomada durante a convenção nacional da legenda, em Brasília, quando a maioria dos diretórios estaduais optou por manter o partido em posição de neutralidade na disputa pelo Palácio do Planalto.
A decisão representa um revés para a estratégia do PL, que buscava incorporar o Republicanos à coligação presidencial para ampliar o tempo de propaganda eleitoral e fortalecer politicamente a candidatura de Flávio Bolsonaro. A aliança também abriria espaço para que a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, integrasse a chapa como candidata a vice-presidente.
Segundo o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, 17 diretórios estaduais votaram pela neutralidade. Outros nove defenderam o apoio ao candidato do PL, enquanto apenas um diretório manifestou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Pernambuco já tinha posição definida
Em Pernambuco, no entanto, a decisão nacional não altera o cenário político. O Republicanos estadual é presidido pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, que deixou o governo Lula dentro do prazo de desincompatibilização e será candidato à reeleição para deputado federal.
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Antes mesmo da convenção nacional, Silvio já havia reafirmado que o diretório pernambucano permaneceria alinhado ao presidente Lula na disputa presidencial e ao ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), na eleição para o Governo de Pernambuco. A definição estadual, portanto, permanece inalterada mesmo com a neutralidade adotada pela Executiva Nacional.
O posicionamento evidencia uma característica do Republicanos nas eleições deste ano: embora a legenda tenha optado por não apoiar oficialmente nenhum candidato ao Palácio do Planalto, diretórios estaduais mantêm autonomia para construir alianças locais, preservando acordos políticos já consolidados.
Avaliação nos bastidores
Nos bastidores da convenção, lideranças do Republicanos avaliaram que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro perdeu força nas últimas semanas diante da repercussão de investigações e denúncias envolvendo sua relação com o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Também pesou na decisão da legenda a percepção de que o candidato do PL vem registrando queda nas pesquisas de intenção de voto, reduzindo a viabilidade eleitoral de uma aliança nacional.
Com a neutralidade oficializada, o Republicanos preserva sua unidade interna e evita aprofundar divergências entre diretórios estaduais que adotaram estratégias distintas para as eleições de 2026, mantendo liberdade para alianças regionais sem comprometer a posição nacional da legenda.