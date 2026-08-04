Partido Mobiliza oficializa apoio a João Campos na disputa do Governo em convenção

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Presidente da legenda afirma que o partido não integrava formalmente a base de Raquel Lyra e diz que a escolha por João foi feita com autonomia.

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A Frente Popular ampliou sua base política para a disputa pelo Governo de Pernambuco. Em convenção estadual, o partido Mobiliza oficializou, nesta terça-feira (4), apoio à candidatura de João Campos (PSB), passando a integrar a coligação do ex-prefeito do Recife. Embora fosse esperado no evento, João não compareceu por compromissos de agenda, e foi representado pelo candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos).

A adesão do Mobiliza acontece poucos dias depois da convenção que homologou a candidatura de João Campos. A articulação que levou o Mobiliza ao palanque de João foi conduzida pelo presidente estadual do PRD, Josafá Almeida. Em Pernambuco, a legenda é presidida por Belarmino Silva e tem Agrício Leonardo como vice-presidente.

O presidente estadual do Mobiliza, Belarmino Silva, afirmou ao Jornal do Commercio que a legenda não integrava formalmente a base da governadora Raquel Lyra (PSD), apesar de manter conversas políticas com o grupo governista. Segundo ele, o partido permaneceu livre para definir seu posicionamento eleitoral.

"Existiam conversações e diálogos nesse sentido, mas nunca chegamos a fazer uma composição política. Então, estávamos livres para decidir o caminho que o partido iria seguir, com João ou com Raquel", afirmou.

Belarmino disse que a escolha foi aprovada por unanimidade pela direção estadual com direito a voto e atribuiu a decisão ao histórico político da família de João Campos e às propostas apresentadas pelo candidato.

"Na maioria unânime dos dirigentes, foi aprovado o apoio a João por sua história, pelo passado histórico da família do ex-governador Miguel Arraes, do próprio Eduardo Campos, e pela proposta inovadora para o Governo do Estado. Entendemos que é um projeto que pode trazer muitas coisas boas para Pernambuco."

Representando João Campos na convenção, o candidato a vice-governador Carlos Costa afirmou ao JC que a chegada da legenda fortalece politicamente a chapa majoritária e amplia a construção do programa de governo, fazendo parte de uma estratégia de ampliação do campo político liderado por João Campos.

"É mais um partido que entra na base do futuro governador João Campos para debater ideias, propostas e agregar ao nosso plano de governo. É assim que se faz política: dialogando, somando e construindo pontes", disse. "Hoje já são 13 partidos na nossa base. Estou muito animado."

Após participar da convenção do Mobiliza, Carlos Costa seguiu para a convenção do Democracia Cristã (DC), outra sigla que também formalizou apoio à candidatura de João Campos.