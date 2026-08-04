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Mendonça Filho oficializa candidatura ao Senado pelo PL e diz que há ‘clamor’ por nome de direita em PE

Ex-ministro afirma que decidiu entrar na disputa após Miguel Coelho ficar fora da chapa de Raquel Lyra; Anderson Ferreira celebra candidatura

Por Pedro Beija, Ryann Albuquerque Publicado em 04/08/2026 às 11:56 | Atualizado em 04/08/2026 às 12:37
Mendon&ccedil;a Filho diz ter &quot;ampla maioria&quot; na C&acirc;mara e prop&otilde;e referendo popular em 2028 para confirmar a mudan&ccedil;a na Constitui&ccedil;&atilde;o
Mendonça Filho diz ter "ampla maioria" na Câmara e propõe referendo popular em 2028 para confirmar a mudança na Constituição - Divulgação

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O ex-ministro e deputado federal Mendonça Filho oficializou, nesta terça-feira (4), sua candidatura ao Senado Federal durante a convenção estadual do PL, realizada no Hotel Bugan, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A decisão confirma uma articulação construída nas últimas semanas entre o PL e o Podemos e amplia a presença de nomes ligados à base da governadora Raquel Lyra (PSD) na disputa por uma das duas vagas ao Senado em Pernambuco.

Embora a chapa oficial da governadora tenha como candidatos ao Senado os deputados federais Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), a entrada de Mendonça Filho cria uma terceira candidatura dentro do campo político alinhado ao Palácio do Campo das Princesas.

Aliado histórico de Raquel Lyra, o parlamentar chega à disputa com o respaldo de lideranças conservadoras e do grupo político que apoia a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). Ao oficializar a candidatura, Mendonça afirmou que decidiu colocar o nome à disposição dos eleitores após identificar espaço para uma candidatura de direita mais conservadora no Estado.

“Eu avaliei que existia um espaço, um vácuo, um vazio e um clamor da opinião pública de Pernambuco por um candidato que pudesse ter um alinhamento no campo da direita mais conservador e que pudesse dialogar com a parcela que não se sentia representada. E aí eu decidi encarar a disputa e submeter meu nome ao povo pernambucano”, disse.

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Reconfiguração da disputa

A candidatura fortalece o palanque do PL em Pernambuco e acrescenta uma nova variável à disputa pelas duas cadeiras disponíveis no Senado. Mendonça passa a disputar espaço principalmente com candidaturas que também buscam dialogar com o eleitorado de centro-direita e da direita no Estado.

Até então, a avaliação nos bastidores era de que Eduardo da Fonte concentraria parte significativa desse segmento do eleitorado. Com Mendonça na corrida, o cenário passa a contar com mais uma candidatura competitiva nesse campo político.

Articulação com Miguel Coelho

A definição da candidatura de Mendonça esteve ligada às negociações da Federação União Progressista para a formação da chapa de Raquel Lyra.

Na chegada à convenção, o deputado afirmou que apoiaria Miguel Coelho caso ele fosse escolhido para disputar o Senado, mas, com a decisão da federação de lançar Eduardo da Fonte, decidiu colocar o próprio nome na corrida. Miguel, por sua vez, passou a apoiar a candidatura de Mendonça.

“Não é jogo, é uma relação de amizade que temos há anos. Todos se lembram que eu o apoiei na candidatura em 2022 a governador de Pernambuco, depois apoiei a governadora e acompanho ela desde o início do seu mandato. Estaria com Miguel se ele fosse escolhido pelo União Progressistas para ser candidato ao Senado. Como isso não foi possível, é uma situação da circunstância específica da própria federação”, afirmou.

Já durante o discurso na convenção, Mendonça voltou ao episódio e adotou um tom mais enfático ao falar sobre a saída de Miguel da composição.

“Raquel escolheu seu time. Eu já tinha até o candidato ao Senado como opção para voto, que era Miguel Coelho. Ele foi, infelizmente, desfenestrado. Deus tocou meu coração e eu decidi: vou ser senador em Pernambuco”, declarou.

PL em Pernambuco

Presidente estadual do PL, Anderson Ferreira destacou a articulação política em torno da candidatura e afirmou que o partido vem buscando ampliar o diálogo com diferentes grupos. "A gente está conversando com todos na política. O Mendonça é um cara que agrega, sabe unir pessoas, e esse é o desafio que temos pela frente”, afirmou Anderson.

A entrada de Mendonça também levou à retirada da pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado. O vereador de Caruaru, que vinha sendo cotado pelo PL para a disputa, declarou apoio ao ex-ministro e afirmou que sua prioridade é contribuir com o projeto político da legenda.

“Eu quero agradecer a honra e o respeito que eu tive deste partido agora. Muita gente me pergunta: você estava para senador e agora vai vir para federal, você não tem vaidade, não? Eu digo: tenho, e é grande. A minha vaidade é de servir ao povo pernambucano. A minha vaidade é de servir a este campo, ao meu partido e a vocês”, afirmou.

Anderson também celebrou a entrada de Mendonça na disputa e associou a candidatura a uma nova fase do PL em Pernambuco. “Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa em Pernambuco. Estou muito animado para as eleições. O nome de Mendonça, o legado que ele tem, vem abrilhantar. O PL vive uma nova fase. A direita lúcida está aí e, hoje, vamos ter pela primeira vez em Pernambuco um senador de direita”, disse.

Mendonça, por sua vez, afirmou estar confiante com o início da campanha e disse contar com a força do eleitorado pernambucano. “Espírito de paz no coração. Deus presente na minha vida, abrindo os caminhos. Eu tenho certeza que, com a força do povo pernambucano, a gente vai chegar lá”, declarou

 

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Pedro Beija

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.