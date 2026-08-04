Mendonça Filho critica STF e reafirma apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência
Candidato ao Senado pelo PL, deputado defende maior protagonismo do Congresso e diz que pretende ajudar a eleger o senador
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O candidato ao Senado pelo PL em Pernambuco, Mendonça Filho, criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu, durante a convenção estadual do partido nesta terça-feira (4), maior protagonismo do Congresso Nacional nas decisões que envolvem temas de interesse da sociedade.
O deputado também declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e afirmou que pretende atuar para ajudar a eleger o senador.
A declaração ocorre em meio à estratégia do PL de ampliar sua presença no Senado nas eleições deste ano. Das 81 cadeiras da Casa, 54 serão renovadas em 2026, e o avanço do campo bolsonarista no Legislativo é tratado como uma das prioridades da legenda.
A composição do próximo Senado também será relevante para pautas defendidas pelo grupo, entre elas a relação entre os Poderes e a atuação do STF.
Ao abordar a relação entre o Congresso e a Suprema Corte, Mendonça afirmou que não pretende desrespeitar as instituições, mas defendeu o que chamou de “equivalência” entre os Poderes e criticou decisões do STF que, segundo ele, interferem em matérias discutidas pelo Legislativo.
“Quem tem legitimidade para representar o povo brasileiro é o Parlamento, que é a Casa do Povo, e hoje eu vejo aqueles que têm rabo preso com medo. Eu não tenho medo, vou continuar lutando como sempre lutei. Não estou para desrespeitar ninguém, nenhuma instituição. Mas a gente não pode imaginar como normal um Parlamento seja subjugado pelo STF, seja diminuído pelo Supremo. Temos que ter equivalência, temos que ter respeito pelas instituições e fazer com que o Parlamento, a Casa do Povo, vocalize a vontade do povo”, afirmou.
Na sequência, o deputado citou temas como a criminalização do comércio de drogas e a legislação sobre aborto para defender que decisões sobre essas questões sejam tomadas pelo Congresso, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição.
“Não dá para admitir que o Parlamento criminalize a comercialização de drogas e o Supremo vá lá e desmande. Não dá para admitir que a Constituição Federal, que o aborto tem requisitos para ser praticado no Brasil, e o Supremo queira desmanchar. A gente tem que respeitar a Casa do Povo, os valores da sociedade, a ordem e a Constituição Federal para que o Brasil possa progredir”, disse.
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Apoio a Flávio Bolsonaro
Mendonça também vinculou sua candidatura ao Senado ao projeto nacional do PL e declarou apoio direto à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. O senador foi oficializado pelo partido como candidato ao Palácio do Planalto em convenção realizada em São Paulo, em 25 de julho. Na ocasião, o PL não anunciou o nome do candidato a vice.
Durante o discurso na convenção estadual, Mendonça afirmou que a eleição de Flávio faz parte de seu objetivo político para 2026.
“Hoje o país está sem futuro e eu quero ajudar a resgatar o caminho do futuro do Brasil. Eu quero fazer com que Flávio Bolsonaro seja eleito presidente da República. Essa é minha vontade, esse é meu desejo e será meu desejo”, declarou.
Em Pernambuco, a candidatura de Mendonça acrescenta um nome identificado com o campo bolsonarista à disputa pelas duas vagas ao Senado. A estratégia também fortalece o palanque estadual de Flávio Bolsonaro e aproxima a eleição local da disputa nacional pela Presidência da República.