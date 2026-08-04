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Política | Notícia

Megaoperação mira grupo suspeito de planejar atentado durante as eleições, diz site

Investigação aponta plano para atacar debate presidencial em Brasília e outros alvos considerados estratégicos durante as eleições

Por Eduardo Scofi Publicado em 04/08/2026 às 9:11
Operação da PCDF apura suposto plano de atentados durante o período eleitoral de 2026
Operação da PCDF apura suposto plano de atentados durante o período eleitoral de 2026 - Divulgação/PCDF

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Uma megaoperação policial foi deflagrada na manhã desta terça-feira (4) para desarticular um grupo suspeito de planejar atentados durante o período eleitoral. Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, os investigados pretendiam usar explosivos improvisados contra alvos estratégicos, entre eles o prédio onde seria realizado um debate presidencial em Brasília.

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A operação é conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio do Ministério da Justiça, e recebeu o nome de Rede Interrompida. As investigações também apontam que o grupo discutia possíveis ataques em outros estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Investigação aponta planejamento de ataques

Segundo o Metrópoles, a investigação indica que os suspeitos utilizavam grupos de mensagens e redes sociais para organizar as ações. Entre os conteúdos analisados estariam orientações para a fabricação de bombas caseiras e coquetéis molotov, além de mensagens que incentivavam ataques contra prédios públicos, autoridades e estruturas consideradas estratégicas.

Divulgação/PCDF
Materiais apreendidos durante a operação incluem bandeira dos Estados Confederados da América e outros objetos - Divulgação/PCDF

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A PCDF avalia que os planos tinham potencial para provocar pânico e colocar a população em risco. Os investigados são apurados por crimes como incitação ao crime, associação criminosa e fabricação ou preparo de artefatos explosivos ou incendiários.

a operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, suspeitos de integrar o grupo que discutia atentados em Brasília durante as eleições de 2026. 

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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