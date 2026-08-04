Megaoperação mira grupo suspeito de planejar atentado durante as eleições, diz site
Investigação aponta plano para atacar debate presidencial em Brasília e outros alvos considerados estratégicos durante as eleições
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Uma megaoperação policial foi deflagrada na manhã desta terça-feira (4) para desarticular um grupo suspeito de planejar atentados durante o período eleitoral. Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, os investigados pretendiam usar explosivos improvisados contra alvos estratégicos, entre eles o prédio onde seria realizado um debate presidencial em Brasília.
A operação é conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com apoio do Ministério da Justiça, e recebeu o nome de Rede Interrompida. As investigações também apontam que o grupo discutia possíveis ataques em outros estados, como Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.
Investigação aponta planejamento de ataques
Segundo o Metrópoles, a investigação indica que os suspeitos utilizavam grupos de mensagens e redes sociais para organizar as ações. Entre os conteúdos analisados estariam orientações para a fabricação de bombas caseiras e coquetéis molotov, além de mensagens que incentivavam ataques contra prédios públicos, autoridades e estruturas consideradas estratégicas.
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A PCDF avalia que os planos tinham potencial para provocar pânico e colocar a população em risco. Os investigados são apurados por crimes como incitação ao crime, associação criminosa e fabricação ou preparo de artefatos explosivos ou incendiários.
a operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, suspeitos de integrar o grupo que discutia atentados em Brasília durante as eleições de 2026.